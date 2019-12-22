Минэкономики предлагает в законопроекте о труде зафиксировать признаки трудовых отношений

Министерство экономики Украины предложило в законопроекте о труде признаки трудовых отношений. Об этом 22 декабря сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.
По его словам, на данный момент в Украине нет четкого определения трудовых отношений.
«Его отсутствие позволяет создавать проблемы для бизнеса при проверках и ухудшает права рабочих», — написал Милованов.
Министр отметил, что законопроект скоро внесут на рассмотрение парламента.
Согласно документу, наличие трудовых отношений может устанавливаться по таким признакам:
лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;
личное исполнение лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченного им лица;
работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;
лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру работе, выполняемой штатными работниками работодателя;
организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;
продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляются услуги), или уполномоченным им лицом.
Мінекономіки пропонує чітко визначити трудові відносини. В новому законопроекті про працю, який ми скоро винесемо на…
Posted by Тимофей Милованов on Pühapäev, 22. detsember 2019
Проведение реформы занятости Милованов анонсировал 4 декабря.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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