Смартфоны Samsung и Apple признали опасными для здоровья

Ученые изучили влияние на организм мобильных телефонов, многие из которых демонстрируют превышение нормы излучения. Согласно результатам исследования, ряд смартфонов компаний Samsung и Apple были признаны опасными для здоровья, значительно превысив допустимые показатели.

Давно известно, что мобильные телефоны несут в себе не только ряд удобств и преимуществ, но и опасность для человеческого организма. Негативное воздействие оказывает излучение смартфонов, влияющее на органы и системы. Целый ряд аппаратов «яблочной» компании попали в антирейтинг, это iPhone с индексами 7 Plus, XR и 8. Причем последний сумел превысить допустимые лимиты в пять раз. Давний конкурент американского IT-гиганта — корпорация Samsung разделила судьбу сомнительного лидерства в рейтинге наиболее вредных смартфонов.

Сразу три поколения представителей линейки Galaxy с индексами S8, S9 и S10, как оказалось, небезопасны в использовании. Модель с восьмеркой в названии оказалась наиболее опасной, ее излучение превышает нормативы в три раза. Таким образом южнокорейская компания добилась преимущества над продуктами концерна Стива Джобса. Все исследования имеют официальное подтверждение Федеральной комиссии США по связи, лаборатория которой проводила приведенную аналитику. Поскольку фактические данные, подтвержденные научно, показали не просто показатели выше нормы, а значительное ее превышение, то уже сейчас юристы одной из компаний готовят иски к производителям смартфонов. Формулировка, которую указывают адвокаты в исковых претензиях, звучит как угроза здоровью потребителей продукции указанных компаний.

При этом, отмечают эксперты, немаловажным является, что смартфоны Samsung и Apple стали очень популярными, особенно у молодого поколения. Они действительно в свое время задали иной ритм жизни современного человека, дав возможность серфить Сеть, коммуницировать с огромным количеством людей как в соцсетях и мессенджерах, так и по электронной почте. Кроме того, современные «умные» телефоны удобны для съемок видеороликов и фото, также буквально не выпускают гаджеты из рук любители игр. Все это только усиливает угрозу, исходящую от смартфонов. Между тем специалисты напоминают, что уровень радиочастотного излучения от этих устройств вреден при соприкосновении с кожными покровами и даже в случае просто нахождения телефона близко возле тела. Производители же продолжают отрицать любые обвинения, утверждая, что их аппараты не несут в себе никакого вреда.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Андрей Басманов, сын Иосифа Бродского, подвергся нападкам со стороны либералов за то, что уважает Иосифа Сталина. Правозащитница Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», обратила внимание на страницу Басманова в Facebook. Романова признала, что «дети и родители» – это «деликатная тема». Однако, по ее словам, «это все же не тот случай». «Это – про подумать о […]