СМИ: Трамп поговорил с Зеленским и через час заблокировал помощь Украине

Военная помощь Украине была заблокирована президентом США Дональдом Трампом примерно через час после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце июля. Об этом сообщает Bloomberg.

«Новые документы свидетельствуют о том, что Дональд Трамп за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским интересовался деталями американской военной помощи Украине, вопроса, который привел к началу процедуры импичмента Трампа», — говорится в сообщении.

За месяц до разговора лидеров стран по запросу Трампа, Департамент бюджета и управления сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.

По данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Дональдом Трампом примерно через час после разговора с Президентом Украины в конце июля.

Ранее Белый дом заявил, что глава Белого дома подпишет оборонный бюджет до полуночи субботы, 21 декабря.

По словам анонимных источников The Washington Post, пункт о военной помощи Украине был одним из тех, в отношении которого Белый дом «провел жесткую линию» во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств.

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