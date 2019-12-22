Даже для оккупантов выданные в Крыму аусвайсы являются просто бумажками

1. Оккупанты приняли решение о депортации Евгения Гайворонского.

«В настоящий момент он отправлен по решению суда в специальный центр полиции, центр содержания лиц, подлежащих выдворению, который находится в Краснодарском крае», — сообщил адвокат Алексей Ладин, который также добавил, что Гайворонский зарегистрирован на Донбассе, и есть опасения, что его выдворят прям к боевикам созданной россией террористической организации «ДНР».

Решение о депортации вынес т. н. «судья» Б. В. Горбов https://ru.krymr.com/a/news-b-krymu-sud-prinyal-reshenie-deportirovat-gajvoronskogo/30336647.html

2. «Во время дождя потолок в камере Сейрана протекает до такой степени, что ему приходится собирать вещи и стоять в том углу, где более-менее сухо» — супруга политзаключенного Кремля Зарема Элиханова рассказала о состоянии своего арестованного супруга и о том, как семья живет без него https://qha.com.ua/po-polochkam/vo-vremya-dozhdya-potolok-v-kamere-sejrana-protekaet-do-takoj-stepeni-chto-emu-prihoditsya-sobirat-veshhi-i-stoyat-v-tom-uglu-gde-bolee-menee-suho-supruga-politzaklyuchennogo-kremlya-zarema-elihanova/ (фото).

3. Несмотря на новый газовый договор между Украиной и россией, «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от россии компенсации за крымские активы в международных судах https://ru.krymr.com/a/news-naftogaz-ukrainy-prodolzhyt-v-sudah-dobivatsa-ot-rossii-kompensatsyi-za-krymskie-aktivy/30337515.html

4. За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в оккупированный Крым.

За весь 2018 год таких специальных разрешений было выдано 2194 (в среднем 182 разрешения в месяц). Все остальные иностранцы прибыли в Крым незаконно https://ru.krymr.com/a/news-skolko-inostrancev-poluchili-razreshenie-na-vjezd-v-krymu/30335604.html

5. С сегодняшнего дня и по 25 декабря оккупанты перекрыли проход в Керченском проливе. Будет ограничено движение и на мосту. Причина — скоро по скрепе проедет трусливая кремлевская крыса.

Официально же объявлено, что перекрытие моста и пролива связаны с «проведением технологических работ» http://podpricelom.com.ua/read/transport/akvatoryyu-vblyzy-krymskogo-mosta-zakryly-na-neskolko-dneya-dlya-sudov.html

6. Сегодня с утра в Керчи весело. На дорогах полно «ГАИ», в город нагнали полицаев, даже в спальных районах между домами стоят. А ведь только 21 число. Как же вовчик боится людей. Видимо, знает, что есть за что. Из Крыма сделали зону, а сама россия превратилась в ДЕМО версию ГУЛАГа.

7. Предвкушение поездатости! Оккупанты обнесли ЖД вокзал Севастополя двойной линией заборов (а в некоторых местах — тройной). Посмотреть на этот зверинец можно по ссылке

Севастополь

Предвкушение поездатости!

Прикольноhttps://t.co/KCsc2rZqep pic.twitter.com/qvEXIVN3cr

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 20, 2019

8. Кримська резервація, Євпаторія. Дитячі малюнки на стіні… Думаєте, совкопітеки коли-небудь передохнуть? Та ніколи! Допоможе тільки депортація на расію як правонаступницю совка

Кримська резервація, Євпаторія. Дитячі малюнки на стіні. Думаєте, совкопітеки коли-небудь передохнуть? Та ніколи! Допоможе тільки депортація на расію як правонаступницю совка. pic.twitter.com/RNqQ3jBiXU

— Крымская Жужелица (@crimea2042) December 15, 2019

9. Севастопольские ватники отвечают понаехавшим, которые не довольны жителями Крыма:

«Это вы просто к срани в рф привыкли и принюхались, научились выкручиваться», «Вам так не нравятся севастопольцы? Так возвращайтесь домой или ищите другие места. А мы здесь жили из поколения в поколение, и жить будем. А такие, как вы, только портят дух города. Вонь какая от вас здесь. Вы приехали в наш дом. Мы вас не звали. И не вам нам указывать, как жить и что делать»

https://twitter.com/KrimRt/status/1208019967528058880 (скрин).

10. Крым в оккупации продолжает утопать в мусоре. Наличие проблем в этой сфере признал и Гоблин, который стал грозно топать ножками, обещая, что вот-вот наступит безмусорный рай.

Но к обещаниям оккупантов жители оккупации уже давно относятся с недоверием: «Ну наконец!!! Мольбы тысяч людей из соцсетей были услышаны!

Сам ГЛАВА снизойдет до наших проблем. Уборка улиц и состояние зеленых зон Симферополя находится в удручающем состоянии, однако, с нового года ситуация должна измениться, сообщил Аксенов», «Но не сказал с какого нового года, а пальчиком наш пострел — везде поспел, только толку нет», «За 5 лет не решил и дальше не решит», «Видим мы уже экологию в Крыму»,

«Регион продолжают засирать строительным мусором», «Мусор в Керчи собирают нервно, диссонансно и аритмично», «В Саках тоже в зоне санитарной охраны грязевого озера складируется строительный мусор. Идиоты или враги»,

«Да практически везде так! Опять город (Симферополь) тонет в мусоре», «Грех жаловаться, мусор-то российский», «Так постоянно теперь. Уют гавани потому что. НАТО придет — порядок наведет!».

Фоторепортаж смотрите по ссылке https://ru.krymr.com/a/procvetanie-tak-i-pret-iz-krymskih-setej/30332418.html

11. Оккупанты продолжают украшать Ялту и Севастополь к Новому году в цветах флага Украины

По городу продолжается монтаж украшений. Подбор цветов радует. «Тафай, мальтшик, протолшай!» 🙂 pic.twitter.com/obrfF2dntA

— Wasily Crimea (@wasily_crimea) December 21, 2019

Хуйня хуйнею, зате які кольори! pic.twitter.com/Cad08nGzTm

— Крымское ХамНство (@alex_dobrinin) December 21, 2019

12. Йолочка, гори! Полюбившаяся всем рубрика «А шо там в Мелитополе?». Столица процветающего в богатой гавани Крыма Симферополь (слева) и захудалый (сори) городишко нищей Украины, гнобимый всевозможным хвашизмом, Мелитополь! Ну, в общем, любуйтесь…

Йолочка,гори!

Полюбившаяся всем рубрика "А шо там в Мелитополе?"

Онлайн,т.е. сей момент

столица процветающего в богатой гавани Крыма Симферополь(слева)

и захудалый(сори) городишко нищей Украины,гнобимый всевозможным хвашизмом,Мелитополь!

ну,в общем,любуйтесь… pic.twitter.com/vmoXpzrw2z

— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 20, 2019

P. S. Оккупанты вчера вечером начали процедуру депортации из Крыма Евгения Гайворонского, который радостно встречал россию в 2014 году, но позже разочаровался и принялся писать правду о происходящих в Крыму событиях.

Оккупанты, недолго думая, решили Гайворонского вышвырнуть и отобрать у него никчемный аусвайс с формулировкой — «получил российский паспорт с нарушениями».

И ведь это далеко не первый случай, когда оккупанты выкидывают из Крыма граждан Украины, в том числе родившихся здесь крымчан, у которых в оккупации остаются семья, близкие, дом, вся жизнь…

А учитывая то, что «российский паспорт с нарушениями получили» абсолютно все жители Крыма, то в любой момент участь Гайворонского может постигнуть каждого. Даже для оккупантов выданные в Крыму аусвайсы являются просто бумажками, которые в любой момент можно отобрать, а владельца такой бумажки депортировать — и это в лучшем случае.

КРЫМский бандepoвец

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Андрей Басманов, сын Иосифа Бродского, подвергся нападкам со стороны либералов за то, что уважает Иосифа Сталина. Правозащитница Ольга Романова, руководитель организации «Русь сидящая», обратила внимание на страницу Басманова в Facebook. Романова признала, что «дети и родители» – это «деликатная тема». Однако, по ее словам, «это все же не тот случай». «Это – про подумать о […]