В католическом ордене «Легионеры Христа» признали насилие священников над почти 200 детьми

22.12.2019, 21:57, Новости дня

За 78 лет существования католического ордена «Легионеры Христа» его священники совершили сексуальное насилие над 175 несовершеннолетними, говорится в докладе на сайте «Легионеров Христа».

Подавляющее большинство жертв были мальчиками от 11 до 16 лет. Около трети из них подверглись насилию со стороны основателя ордена Марсиаля Масиеля.

Всего в насилии признаны виновными 33 священника ордена, 18 из которых до сих пор остаются среди «Легионеров Христа». Все они либо ограничены в служении, либо отстранены от него.

Консервативный католический орден «Легионеры Христа» был основан в 1941 году в Мексике. Сейчас орден работает в 21 стране мира.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Журнал Forbes составил список 10 самых высокооплачиваемых блогеров в YouTube. Рейтинг второй год подряд возглавляет восьмилетний Райан Каджи, доход которого в 2019 году составил $26 млн. На его канал с распаковками игрушек подписались уже около 23 млн человек. Каджи также получает доход от контрактов с торговыми сетями Walmart и Target, телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu. Второе […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика