В католическом ордене «Легионеры Христа» признали насилие священников над почти 200 детьми

За 78 лет существования католического ордена «Легионеры Христа» его священники совершили сексуальное насилие над 175 несовершеннолетними, говорится в докладе на сайте «Легионеров Христа».

Подавляющее большинство жертв были мальчиками от 11 до 16 лет. Около трети из них подверглись насилию со стороны основателя ордена Марсиаля Масиеля.

Всего в насилии признаны виновными 33 священника ордена, 18 из которых до сих пор остаются среди «Легионеров Христа». Все они либо ограничены в служении, либо отстранены от него.

Консервативный католический орден «Легионеры Христа» был основан в 1941 году в Мексике. Сейчас орден работает в 21 стране мира.

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