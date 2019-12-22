В католическом ордене «Легионеры Христа» признали насилие священников над почти 200 детьми

За 78 лет существования католического ордена «Легионеры Христа» его священники совершили сексуальное насилие над 175 несовершеннолетними, говорится в докладе на сайте «Легионеров Христа».
Подавляющее большинство жертв были мальчиками от 11 до 16 лет. Около трети из них подверглись насилию со стороны основателя ордена Марсиаля Масиеля.
Всего в насилии признаны виновными 33 священника ордена, 18 из которых до сих пор остаются среди «Легионеров Христа». Все они либо ограничены в служении, либо отстранены от него.
Консервативный католический орден «Легионеры Христа» был основан в 1941 году в Мексике. Сейчас орден работает в 21 стране мира.
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