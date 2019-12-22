«Девка легла под старика»: жену Дмитрия Диброва жестко приложили за брак ради выгоды

Шоумен приударил за возлюбленной, когда
ей было всего 17 лет. А поженились они сразу после того, как Дмитрий
Дибров развелся с третьей супругой Александрой. Сегодня с новой избранницей
они воспитывают трех сыновей.
Блогер считает, что шоумен на фоне цветущей модели
выглядит очень старым и даже назвала его бабушкой. Она уверена, что
Дмитрий Дибров делает процедуры по омоложению. «Это старый хиппующий дед, вусмерть
обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит
о низком содержании тестостерона в организме», – резко заявила Миро.
При этом она
добавила, что брак с телеведущим позволяет Полине не работать,
не убирать дом и «таскать свои пальчики на маникюр», не задумываясь
о деньгах. Миро заявила, что «девка легла под
старика» и получила за это жизнь с удобствами. Однако, по мнению светского
обозревателя, это того не стоило.
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Лена Миро заявила, что тратить свою молодость на все
это глупо. Блогер порассуждала, что жена Дмитрия Диброва получила взамен. «Крышу
над головой, пусть и с обстановкой – получше, чем у большинства россиян?
Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в семь утра и не тащиться
на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами?», – высказалась
она.
«Не
густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь – одна», —
резюмировала Миро свой критический выпад в сторону Дмитрия Диброва с Полиной
блогер.
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