«Девка легла под старика»: жену Дмитрия Диброва жестко приложили за брак ради выгоды

Шоумен приударил за возлюбленной, когда

ей было всего 17 лет. А поженились они сразу после того, как Дмитрий

Дибров развелся с третьей супругой Александрой. Сегодня с новой избранницей

они воспитывают трех сыновей.

Блогер считает, что шоумен на фоне цветущей модели

выглядит очень старым и даже назвала его бабушкой. Она уверена, что

Дмитрий Дибров делает процедуры по омоложению. «Это старый хиппующий дед, вусмерть

обколотый филлерами. Его обмякшее, женоподобное лицо лично мне говорит

о низком содержании тестостерона в организме», – резко заявила Миро.

При этом она

добавила, что брак с телеведущим позволяет Полине не работать,

не убирать дом и «таскать свои пальчики на маникюр», не задумываясь

о деньгах. Миро заявила, что «девка легла под

старика» и получила за это жизнь с удобствами. Однако, по мнению светского

обозревателя, это того не стоило.

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Публикация от Полина Диброва (@polinadibrova) 15 Ноя 2019 в 2:52 PST

Лена Миро заявила, что тратить свою молодость на все

это глупо. Блогер порассуждала, что жена Дмитрия Диброва получила взамен. «Крышу

над головой, пусть и с обстановкой – получше, чем у большинства россиян?

Машинку, пусть даже хорошую? Возможность не вставать в семь утра и не тащиться

на работу? Дизайнерские тряпочки? Сумочки с лейблами?», – высказалась

она.

«Не

густо как-то, особенно если есть понимание, что жизнь – одна», —

резюмировала Миро свой критический выпад в сторону Дмитрия Диброва с Полиной

блогер.

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