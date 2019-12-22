Сирийская артиллерия остановила атаку боевиков

В результате атаки боевиков на позиции сирийских войск погибли шесть военнослужащих армии Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

Боевиками «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра») была предпринята попытка прорыва в направлении населенного пункта Карратин-эль-Кебира в Идлибе. В атаке приняли участие до 100 боевиков. Они были остановлены артиллерийским огнем и понесли значительные потери, передает ТАСС.

Позднее террористы атаковали севернее населенного пункта Сукайят. При атаке ими использовался заминированный бронеавтомобиль, которым управлял смертник. Автомобиль был уничтожен. Кроме того, боевики применили РСЗО. В результате шесть сирийских военных погибли, еще 13 получили ранения.

17 декабря войска Сирии отразили атаки террористов в провинциях Идлиб и Алеппо.

18 декабря около 100 боевиков на танках и БТР напали на позиции сирийской правительственной армии у Таманы и на высоте в районе Зайтуны в Идлибе. Армия Сирии отбила танковую атаку.

В ночь на 20 декабря армия САР отразила еще два нападения боевиков в Идлибе.





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