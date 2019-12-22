Мнение: Немного о газовом контракте России с Украиной

Добрый день, дамы и господа, на нашем канале немного зрады, ибо Украина продавила Газпром и Путина — нам придется заплатить Нафтогазу почти 3 млрд долларов.

Пока на Украине шумный карнавал с фейерверками по поводу блыскучей та яскравой перемоги, попробуем немного разобраться в ситуации.

Начнем с того, что лично я не верю в прогибаемость Путина — а решение по транзиту принял именно он, а не Новак или Миллер. Здесь самое время вспомнить две ситуации, чтобы лучше понимать мотивацию России при заключении договора по транзиту газа.

Ситуация первая: помните Мишу Ходорковского и ЮКОС? А также вроде бы даже выигранный иск ЮКОСА против России на сумму в 50 млрд долларов? Помнится мне, тогда даже начинали арестовывать имущество России в европейских странах — но Россия уперлась, оспорила иск и Миша со товарищи остался на бобах и без денег. Сегодня уже никто не вспоминает о том иске, а как тогда казалось, что Россию нагнули по самое не балуйся?

Ситуация вторая: сбитый в Турции Су-24 и поведение Путина в той ситуации с турками. Казалось бы, мы имели полное право наказать турков так, чтобы мало не казалось, тем более, что в НАТО моментально отморозились по поводу своего участия в этом возможном конфликте. Вспомним, что тогда только ленивый не обвинял Путина в мягкости и бесхребетности — но прошло всего четыре года и мы видим, как конфликт турков с американцами и европейцами начинает разрывать НАТО изнутри, а Турция показывает большой толстый фак Вашингтону по поводу санкций и Турецкого потока. Вот в тот самый момент, когда все мы (и я в том числе) требовали немедленной кары для турков, кто-то мог предположить, что Путин своей мягкой стратегией оторвет Турцию от НАТО? А сегодня, по всей видимости, американцы спешно вывозят свои ядерные заряды с базы Инджирлик, а НАТО рискует окончательно потерять новейший радар на базе Куречик.

Итак, возвращаясь к газовому контракту, стоит отметить, что заключение этого договора планировалось уже давно — еще в начале сентября почти незамеченной прошла короткая новость, что Газпром зарезервировал деньги по решению Стокгольмского арбитража. А это значит, что Россия собиралась выплачивать деньги по иску — но я решительно отказываюсь верить, что Путин просто так сдался Киеву (еще раз привет ЮКОСУ).

Здесь самое время обратиться к уже известным условиям нового контракта: он заключен на срок 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет. При этом за первую пятилетку Газпром обязуется прокачать через ГТС Украины не менее 225 млрд кубометров газа. При этом 60 млрд кубометров будут прокачаны в 2020 году и по 40-45 млрд в последующие годы.

Самое время напомнить, что рентабельность ГТС наступает при прокачке не менее 50-60 млрд кубометров транзита в год, но при этих объемах ГТС будет работать практически в ноль, окупая собственное существование. При 40 млрд наступит неизбежная деградация всей системы — правда, она будет не моментальной, а растянутой во времени. Тем не менее, ГТС будет тянуть средства из тощего государственного бюджета Украины, ослабляя его в постоянном режиме. О модернизации ГТС в этих условиях придется забыть, поскольку средств хватит только на поддержание системы в более-менее рабочем состоянии.

Здесь уместно вспомнить еще об одном контракте, заключенном между украинцами и поляками на поставку американского сжиженного газа через терминал в Свиноуйсьце — теперь исполнение этого контракта невозможно по техническим причинам. Следовательно, Украине еще только предстоит разорвать этот контракт и выплатить по нему неустойку, но уже с 1 января 2020 года поставки американского газа в эту страну будут невозможны даже гипотетически — ну если только не организовать его переброску из Польши в бытовых газовых баллонах.

Куда более эпичны другие положения контракта, известные на сегодняшний день — Нафтогаз выступит агентом Газпрома на Украине, гарантируя прокачку газа по европейскому энергетическому законодательству. Иными словами, теперь за прокачку будет отвечать только Украина — и если начнется несанкционированный отбор газа из трубы, то разборки будут идти не между Москвой и Киевом, а между Киевом и Брюсселем — а это кардинально меняет весь расклад по ГТС.

Дело в том, что ранее вход и выход газа контролировался только Газпромом, а любые заявления о воровстве со стороны Украины могли восприниматься в Европе, как политические. Теперь же Газпром будет ежемесячно передавать в Брюссель данные о количестве закачанного газа в украинскую ГТС, а уже Брюссель будет следить за соответствием между входными и выходными данными. И, кстати, за повышение цены на транзит газа через Украину тоже будет платить Европа, а не Газпром.

Кроме того, взаимное обнуление исковых заявлений между Газпромом и Нафтогазом ставит жирный крест на претензиях Киева по поводу упущенной выгоды. Можно сказать, что это решение послужит улучшению имиджа Газпрома и России в глазах европейцев, а это обязательно скажется во время реализации Северных Потоков под номерами 3 и 4.

Теперь немного о том, почему Кремль принял именно такое решение. Очевидно, что нынешняя власть на Украине рано или поздно сменится — и когда к власти придут хотя бы относительно адекватные люди, им в любом случае придется договариваться с Россией о восстановлении экономических отношений. Но одно дело восстанавливать отношения с бедной, но все-таки промышленной страной и совсем другое — делать тоже самое, но с Руиной с безусловно нищим населением. Нищее население не способно приносить выгоду никому, в том числе и России — а мы кровно заинтересованы в сохранении рынка сбыта нашей продукции, в том числе и газа.

Тактически сегодня выиграл Киев, если опираться только на эмоциональное восприятие этой ситуации — но стратегически Россия создала условия, при которых возвращение всей Украины в орбиту Москвы становится лишь вопросом времени. Кроме того, Путин недавней короткой встречей с Медведчуком ясно продемонстрировал украинцам, кого он хотел бы видеть во главе следующей украинской власти — и нам стоит поверить в то, что после распродажи Украины ни один из соросят больше никогда не попадет во властные кабинеты, иначе их просто вынесут вперед ногами «счастливые» украинские граждане.

И пока в Киеве карнавал и фейерверки по поводу перемоги Украины над Путиным, коварный Кремль готовится передать средства контроля над транзитом газа Брюсселю — а у европейцев не забалуешь, они при случае оторвут руки по самые фаберже.

Олег Адольфович





https://zen.yandex.ru/media/realpolitic_russia/nemnogo-o-gazovom-kontrakte-rossii-s-ukrainoi-5dff18b3aad43600aefe857c

Источник: Конт

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