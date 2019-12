Из-за гололеда и тумана в США столкнулись около 60 автомобилей

22 декабря в американском штате Вирджиния из-за гололеда и тумана 63 автомобиля попали в аварию в результате цепной реакции, сообщила полиция штата в Twitter.

#TrafficAlert I64 in #York Co #Virginia. #VSP investigating 35-vehicle chain reax crashes impacting east & west lanes. @511statewideva for detour info. Fog & ice on Queens Creek bridge at 7:51 AM when crashes began. Injuries minor to life-threatening. @YorkPoquosonSO @VaDOTHR pic.twitter.com/2qsiBYAAW3

— VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019

В ведомстве отметили, что авария произошла в 50 милях от Ричмонда, в результате ДТП пострадали 35 человек, они госпитализированы. По данным правоохранителей, травмы, которые получили участники аварии, незначительны и не угрожают их жизни. О погибших не сообщается.

12:30 UPDATE: #VSP investigation continues into 63-vehicle chain reax crashes impacting east & west I64 in #York County. 35 transported for treatment. No fatalities reported. Continue to folo @511statewideva for detour info. @YorkPoquosonSO @VaDOTHR pic.twitter.com/UFZ2oK3f2U

— VA State Police (@VSPPIO) December 22, 2019

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

