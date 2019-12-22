Мнение: Сынок Гуцериева втерся

Всем привет. Вы слыхали, что есть такой персонаж — Михаил Гуцериев? Я правда, точно не знаю, что это за хрен с горы — вроде как владелец Руснефти и еще много кой чего. Он сделал свой капитал абсолютно легально — работал грузчиком, потом продавал открытки, наклеенные на дошечки, зарабатывал свои копеечки, откладывал. А потом умерла тетя, оставила ему наследство. Тети не было. Но он прямо с завода взял и купил банк. Ну все абсолютно честно, как у нас у всех бизнесменов! Сначала ерундой спекулируют, а потом вдруг миллиарды откуда-то. Так вот у него есть сыночек Саид Михайлович, тоже честнейший бизнесмен, как и папа. И вот сейчас его обвиняют в контрабанде нефти в Турцию и на Украину. В основном, на Украину. Папа в шоке. Он, конечно, ничего не знал, честнейший человек, что вы. Тот случай, когда богатые тоже плачут.

— Оперативники ФСБ и СКР пришли в офисы компаний «Русснефть», «Форте Инвест», а также домой к Михаилу Гуцериеву — он отдыхал себе, но квартиру перерыли, а ему пришлось пить корвалол. Всего посетили разом 14 адресов в Москве, Московской области и СПб. Фото, кстати, с канала @112 — личный кабинет Гуцириева, где сегодня проходили следственные действия. Сам миллиардер в этот момент был дома. Вооружённые сотрудники спецслужб заблокировали и вход в офис фирмы Михаила Сафарбековича Гуцериева «Форте Инвест». Ее руководит сын бизнесмена. А для него вышел подлинный сюрприз. Оказалось, речь идёт о контрабанде 100 тысяч тонн нефти и ущербе в 3 миллиарда рублей.(Ну мелочевка, даже неудобно такой вопрос поднимать — о чем вы?)

-Обыск проходил и в офисе компании АО «БДО Юникон». Это аудитор одного из крупнейших активов Гуцериева — ПАО «НК Русснефть». Офис «БДО Юникон» расположен на Преображенской площади в Москве. «Людей загнали в кабинеты и переговорки, запретили покидать рабочие места, частично прекратила работать связь». Представители группы «Сафмар» и сам Гуцериев пытались опровергать эту информацию, опасаясь убытков, но ничего не вышло — обыски были, убытки тоже будут.

— Саиду Михайловичу уже подбирают меру пресечения — и планируют отправить в СИЗО. Отцу надо мучительно думать: спасать сына или бизнес. Зная повадки бизнесменов, скорее всего он выберет бизнес. А сыну предоставит возможность все исправить самому. Он же сам себя сделал. Теперь очередь сына сделать все правильно и с помощью связей выбраться из неприятной ситуации и снова завоевать доверие отца.

— Главное, чтоб папа доверял, чтоб мама с бабушкой не плакали — то-то семейные люди, я аж расчувствовалась. Такие хорошие люди, а к ним пристают с какой-то мелочью…черт возьми, неудобно даже.

Источник: Достало

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