Патриарх Кирилл заявил о неспособности закона удержать от семейного насилия

Предстоятель РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем слове после литургии в храме праведного воина Феодора Ушакова в Москве призвал священников работать с семьями и проводить профилактику семейного насилия.

«Если бы люди хоть немного слушали, что говорит нам Бог, как Бог требует от нас строить семейную жизнь, – было бы в наших семьях насилие? Да никогда!» – говорится в Facebook патриарха Кирилла.

Он отметил, что в РФ законов – «тьма тьмущая», преступники заполняют тюрьмы, хотя «едва ли не каждый из них знает закон лучше, чем любой добропорядочный гражданин».

«Закон не удерживает человека от совершения преступлений, это доказано. А что удерживает? Человека может остановить совесть, любовь к жене, детям. Но эти факторы определяются не законодательством, о котором люди мало что знают, а нравственным состоянием», – сказал патриарх.

В связи с этим, считает предстоятель РПЦ, «на передовой линии борьбы за человека, за предупреждение всякой агрессии, всяких правонарушений должна быть Церковь». По его словам, она должна «воспитывать людей», чтобы им «в голову не приходило нарушать закон».

«Как сказано в Слове Божием, люди естеством законное творят (см. Рим. 2:14), то есть без всяких законов, но по совести, по идеалам, сложившимся в их сознании. Вот на что должна быть направлена подлинная профилактика семейного насилия. Поэтому я обращаюсь в первую очередь к священникам, к тем, кто имеет доступ к семьям, кто принимает исповедь: работайте с семьями, с мужем, женой, детьми! Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы», – сообщил патриарх Кирилл.

По его мнению, присутствие священника в этой ситуации «может радикально изменить отношения между мужем и женой, детьми и родителями».

«Мы еще не исчерпали до конца тот великий потенциал, который Бог нам дает действием Своей благодати. Не вторгаясь в государственные дела, мы обязаны сказать, что является самым важным в деле преодоления семейного и всякого другого насилия, всякой человеческой неправды. Пусть Господь помогает укреплять веру в нашем народе, чтобы становилось немыслимым не только семейное, но и всякое иное насилие над человеком», – уверен патриарх.

Ранее он также призвал не копировать зарубежные законы.

В РФ сейчас обсуждается резонансный законопроект о профилактике домашнего насилия, который предполагает введение – по аналогии с США – защитных и судебных защитных предписаний, запрещающих агрессору приближаться к жертве.

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