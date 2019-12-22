Мнение: Греция: независимость и долги

Поучительная история о том, как получив в первой половине XIX века независимость, Греция регулярно попадала в долговую кабалу и оказывалась в состоянии дефолта. Раз за разом. И недавний долговой кризис, который поставил Грецию на грань выпадения из состава Европейского Союза тут совсем не исключение.
Источник: Colonel Cassad
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