Ходченкова закинула ногу выше головы на эпатажной фотосессии

Светлана Ходченкова не перестает удивлять поклонников, вот и на этот раз поделилась с ними сюжетом с эпатажной фотосессии. На запечатленных кадрах актриса закинула ногу выше головы.

Звезда шоу-бизнеса позировала перед камерой в темном длинном платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Образ Ходченковой дополнили ботфорты в тон к наряду. Знаменитость предпочла принять участие в фотосессии без использования макияжа, уложив пряди необычным способом, благодаря чему получился эффект растрепанных волос. На размещенном в соцсети снимке артистка закинула ногу выше головы, таким образом показав публике мышцы.

Эпатажная фотография впечатлила подписчиков. «Красотка», «Достаточно круто!», «Ух, хороша», — писали восторженные фолловеры. Один из юзеров сравнил гибкость Светланы Ходченковой с возможностями Анастасии Волочковой.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]