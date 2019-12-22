Ходченкова закинула ногу выше головы на эпатажной фотосессии

Светлана Ходченкова не перестает удивлять поклонников, вот и на этот раз поделилась с ними сюжетом с эпатажной фотосессии. На запечатленных кадрах актриса закинула ногу выше головы.
Звезда шоу-бизнеса позировала перед камерой в темном длинном платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Образ Ходченковой дополнили ботфорты в тон к наряду. Знаменитость предпочла принять участие в фотосессии без использования макияжа, уложив пряди необычным способом, благодаря чему получился эффект растрепанных волос. На размещенном в соцсети снимке артистка закинула ногу выше головы, таким образом показав публике мышцы.
Эпатажная фотография впечатлила подписчиков. «Красотка», «Достаточно круто!», «Ух, хороша», — писали восторженные фолловеры. Один из юзеров сравнил гибкость Светланы Ходченковой с возможностями Анастасии Волочковой.
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