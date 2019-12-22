Дочь Нюши Симба и другие дети российских звезд, названные необычными именами

После того как в 2002 году эксцентричная парочка российских художников решила дать своему сыну имя «БОЧ рВФ 260602» (коротко — «Биологический объект человека» и его порядковый номер), в законодательство страны были внесены правила: младенца нельзя называть цифрами, знаками, титулами и так далее. Решение действительно своевременное, учитывая нарастающую тенденцию молодых родителей придумывать сложные и порой несуществующие имена для своих детей. С одинаковым рвением выделиться стремятся и жители отдаленных уголков России, про которых, если они слишком уж постараются, напишут в новостях, и звезды шоу-бизнеса, детям которых и без эксклюзивного набора букв в паспорте придется жить под прицелом общественного внимания. HELLO.RU рассказывает, кто из медийных персон особенно преуспел в плане оригинальности.

Нюша и ее дочь Симба

Целый год певица Нюша и ее муж, общественный деятель Игорь Сивов не показывали свою дочь и не раскрывали секрет, как же они ее назвали. В редких комментариях прессе пара намекала: имя они выбрали необычное, которого точно нет ни у кого из их родственников и знакомых. И вот в своем новом интервью для HELLO! Нюша раскрыла секрет: свою дочь она назвала… Симба.

В свое время певица и сама поменяла имя, не желая быть обладательницей одного из самого распространенного в мире имени — Анна, так что нет ничего удивительного в том, что и свою дочь она нарекла необычно. Связано ли имя малышки с мультфильмом «Король Лев», какой запасной вариант имени для дочки был у Нюши и Игоря и почему они в итоге от него отказались, можно узнать в новом выпуске журнала.

Нюша с дочкой Симбой

Наталья Водянова и ее дочь Нева

Одной из первых знаменитостей, решивших назвать ребенка необычно, была Наталья Водянова. Думать о том, как девочка будет объяснять значение своего имени в российской школе, супермодели не пришлось. Малышка Нева появилась на свет в 2006 году в Великобритании, в школу пошла во Франции, и в Санкт-Петербурге — городе на Неве, в честь которой ее и назвали — она едва ли часто бывает.

Мы решили назвать ее в честь реки. Ну а какая еще река? Ока, что ли?

— цитировал Наталью Esquire.

Наталья Водянова с дочерью Невой

Валерия Гай Германика и ее дочери Октавия и Северина

Одиннадцать лет назад режиссеру Валерии Гай Германике приходилось едва ли ни в каждом интервью отвечать на вопрос о странном имени дочери — Октавии. Но спустя годы, став мамой второй раз, она ясно дала понять: для своих детей простых путей она не выбирает.

Мне просто нравится. Имя Северина я придумала лет за шесть до рождения. Октавию я еще не видела, когда придумала это имя: она была у меня в животе, — рассказывала режиссер в одном из интервью.

Валерия Гай Германика и ее дочери Октавия и Северина

Сергей Жуков и его сын Энджел

Если и есть у Сергея Жукова что-то общее с Канье Уэстом, то это любовь к именам с религиозным мотивом. Правда, наш Сережа все-таки был первым. Еще в 2010 году он дал своему сыну имя Энджел, рассказав мистическую историю его появления на свет.

С Энджелом были невероятные совпадения. Сначала это произошло на гастролях. Первое, что я увидел, выйдя из самолета, был отель Angelo. А потом мы с женой были в Израиле, в святых местах, и неожиданно к нам подошел священник и дал Регине масло в чаше со словами «Это вашему будущему ангелочку». Будто кто-то сверху все время говорил нам: «Да, все верно, вы правильно выбрали, — делился с прессой солист «Руки вверх».

Сергей Жуков и его сын ЭнджелОльга Шелест и ее дочери Муза и Айрис

В 2013 году Ольга Шелест родила первую дочь, которую назвала Муза, в 2015-м вторую — Айрис. Историю о том, как они придумали первое имя, Ольга рассказывала в интервью HELLO!:

Вот я — обладательница обыкновенного или, так скажем, популярного имени. В детском саду у нас было шесть Оль, в школе — четыре Оли, в институте — три. Поэтому меня всегда называли по фамилии. А Музу я никогда в своей жизни не встречала и даже не подозревала, что это — имя. Потом я уже выяснила, что до революции оно было довольно распространенным. В православии есть даже святая Муза. Муза — это вдохновение, ведь дети вдохновляют своих родителей на всю оставшуюся жизнь, и если «вдохновение» слишком длинное слово для имени, то Муза — в самый раз.

Имя второй дочери телеведущая тоже выбрала необычное: в древнегреческой мифологии Айрис — богиня радуги, посланница богов.

Ольга Шелест с дочерьюВладимир Кристовский и его дочь Ума

У солиста группы Uma2Rman Владимира Крис­товского в первом браке родились четыре дочки, и для каждой родители выбрали необычное имя. Старшую назвали в честь модели Ясмин Ле Бон, переругавшись со всеми старшими родственниками, которые эту затею не принимали. Младшая получила имя Ума, в честь группы отца и актрисы Умы Турман.

Владимир Кристовский с дочерью УмойЛипа Тетерич и ее дочь Мелисса

Телеведущая Олимпиада Тетерич неоднократно рассказывала историю, как родители дали ей самой такое необычное имя. Неудивительно, что будучи единственной с таким именем в классе, университете, а впоследствии и в шоу-бизнесе, она не захотела давать своим детям простые имена. Сына она назвала Лавром, а дочь — другим «растительным» именем, Мелисса. «Моя творческая натура не дает мне покоя во всем,» — рассказывала об именах детей Липа в интервью HELLO!. Липа Тетерич с дочкой Мелиссой

Анастасия Цветаева и ее сын Акива

В этом году актриса Анастасия Цветаева, которая сейчас проживает в Израиле, стала мамой в третий раз. О том, как они с супругом выбирали имя малышу, она рассказала в своем Instagram:

Мне очень хотелось редкое, но в то же время не экзотическое для Израиля имя. И чтоб на других языках можно было произнести без того, чтобы сломать язык. Муж предлагал Беньямин. Я предлагала Марк. Потом почти сошлись на Яков, но без восторга… Мне вспомнился очень классный израильский сериал «Штисель», трогательная любовная и семейная история из жизни религиозных евреев… В этом сериале был главный герой, совершенно очаровательный, я просто влюбилась тогда, звали его Акива. И вдруг все пазлы сошлись! Я предложила этот вариант мужу и ему понравилось.

Анастасия Цветаева с сыном Акивой

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В прошлую пятницу к Порошенко неожиданно нагрянули следователи. Оперативники провели обыск в офисе партии экс-президента «Европейская солидарность» и принадлежащем ему спортклубе «Пятый элемент». Каково было удивление правоохранителей, когда они обнаружили работающие видеокамеры в раздевалках фитнес-центра. Причем как в женской, так и мужской. Сейчас оперативники выясняют, когда и с какой целью были смонтированы средства наблюдения и […]