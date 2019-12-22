Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Россию для обсуждения Сирии

Турецкая делегация 23 декабря отправится в Россию, чтобы провести переговоры по Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Об этом информирует ТАСС.
Ранее востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что РФ может сократить свою поддержку главе Ливийской национальной армии маршалу Халифе Хафтару, силы которого ведут борьбу за Триполи, а взамен Турция пойдет на уступки в Сирии.
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