Эрдоган анонсировал визит турецкой делегации в Россию для обсуждения Сирии

Турецкая делегация 23 декабря отправится в Россию, чтобы провести переговоры по Сирии, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом информирует ТАСС.

Ранее востоковед Кирилл Семенов в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что РФ может сократить свою поддержку главе Ливийской национальной армии маршалу Халифе Хафтару, силы которого ведут борьбу за Триполи, а взамен Турция пойдет на уступки в Сирии.

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