В Канаде неизвестные открыли стрельбу по прохожим

22.12.2019, 21:06, Новости дня

На востоке канадского города Торонто вечером 22 декабря неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщила полиция Торонто в Twitter.

SOUND OF GUNSHOUTS:
Thorncliffe Park Drive & Overlea
— injuries are serious but no life threatening
— victims transported by ambulance, emergency run
* ep2

— Toronto Police Operations (@TPSOperations) December 22, 2019

Два человека получили множественные огнестрельные ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

Вероятных подозреваемых видели убегающими с места происшествия. В Toronto Sun сообщили, что полиция разыскивает стрелявших и опрашивает свидетелей инцидента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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