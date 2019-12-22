В Канаде неизвестные открыли стрельбу по прохожим

На востоке канадского города Торонто вечером 22 декабря неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Об этом сообщила полиция Торонто в Twitter.
SOUND OF GUNSHOUTS:
Thorncliffe Park Drive & Overlea
— injuries are serious but no life threatening
— victims transported by ambulance, emergency run
* ep2
— Toronto Police Operations (@TPSOperations) December 22, 2019
Два человека получили множественные огнестрельные ранения. Их госпитализировали в тяжелом состоянии. В полиции добавили, что жизни пострадавших ничего не угрожает.
Вероятных подозреваемых видели убегающими с места происшествия. В Toronto Sun сообщили, что полиция разыскивает стрелявших и опрашивает свидетелей инцидента.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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