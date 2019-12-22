«Мы все – Зозуля». В Испании поддержали украинского футболиста

Болельщики «Альбасете» 21 декабря выступили в поддержку украинского нападающего клуба Романа Зозули во время домашнего матча «Альбасете» против футбольного клуба «Эльче», сообщает радиостанция COPE Albacete в Twitter.
Фанаты «Альбасете» вывесили на трибунах баннер «Мы все – Зозуля» после того, как украинский нападающий подвергся оскорблениям ультрас во время матча «Альбасете» с «Райо Вальекано».
La afición del Alba con Roman Zozulia pic.twitter.com/wJ0IIiaX34
— COPE Albacete (@COPE_Albacete) December 21, 2019
Игра проходила в рамках 21 тура Сегунды на домашнем стадионе «Альбасете» и закончилась со счетом 0:1. Зозуля провел на поле весь матч, информирует пресс-служба клуба.
15 декабря в конце первого тайма матча второго дивизиона чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Альбасете» болельщики хозяев поля скандировали «Zozulya puto nazi» – «Зозуля – еб…ный нацист». Из-за этого арбитр приостановил игру, на второй тайм «Альбасете» отказалась выходить. На момент остановки счет в матче был 0:0.
Вице-президент «Альбасете» Виктор Варела сказал, что для Зозули это очень тяжелая ситуация. Президент «Райо Вальекано» Рауль Мартин Преса осудил поведение болельщиков.
Зозуля после инцидента подчеркнул, что он – патриот, и это не является преступлением.
Украинец играет в составе «Альбасете» с сентября 2017 года.
Он перешел в эту команду после расторжения контракта с испанским клубом «Бетис» после того, как сорвался его трансфер в «Райо Вальекано». В феврале 2017 года ультрас «Райо Вальекано», которые придерживаются крайне левых политических взглядов, пришли на тренировку команды и развернули баннер со словами: «Здесь не место для нацистов».
Фанаты были недовольны тем, что Зозуля поддерживает украинских военных, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе. После этого Зозуля решил отказаться от трансфера.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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