Няня дочери Алсу Надежда Романова рассказала о роскошном особняке певицы

Няня дочери Алсу в эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ пояснила о работе в семье знаменитостей. Надежда Романова поделилась впечатлениями после работы в роскошном особняке певицы.

Звезда эстрады и ее муж Ян Абрамов владеют апартаментами в российской столице и Лондоне, а также домом в Подмосковье. Тем не менее самым необычным является 5-этажный особняк пары на Рублевке. Алсу и ее избранник решили построить жилье после появления на свет дочерей Сафины и Микеллы. Как пояснила Надежда Романова, таких домов, как у ее работодателя, она никогда не видела. Няня старшей дочери певицы отметила: ей было страшно находиться в особняке Алсу из-за большого количества комнат. Романова работала в семье звезды шоу-бизнеса на протяжении 2-х лет. По ее словам, проблем в общении с наследницами артистки не возникало. Женщина назвала девочку «замечательной». После этого она устроилась на работу в дом Кристины Орбакайте, где занималась заботами о Дени Байсарове, а затем и Клавдии Земцовой.

Как отметила няня, звезда платила ей достаточно, однако не больше, чем составляет средний заработок человека подобной профессии. В то же время россиянка получала от Пугачевой дорогостоящие подарки, в том числе сумку от Louis Vuitton. Гувернантка отдала воспитанию звездных наследников 12 лет своей жизни.

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