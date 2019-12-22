Греция подготовила документы для выдачи Винника в США

Власти Греции готовят выдачу в США россиянина Александра Винника, который был арестован по запросу Вашингтона в июле 2017 года, это следует из постановления министра юстиции и его письма начальнику тюрьмы.
По решению министра юстиции, определен порядок выдачи Винника: сначала во Францию, затем в США, только затем – в Россию, передает РИА «Новости».
Хотя в решении говорится об экстрадиции во Францию, министр также направил письмо директору тюрьмы Коридаллос, в котором поручено подготовить «акт передачи и обеспечить его передачу полицейским Соединенных Штатов Америки и затем Российской Федерации».
«В акте должен быть точно указан срок тюремного заключения, отбытый им в Греции в рамках процедуры экстрадиции», – следует из письма.
Адвокат Винника Тимофей Мусатов сообщил, что это подтверждает намерения Греции передать Винника в США.
«Это значит, что французы не приедут и даже не собирались. Документ прямо указывает на заранее подготовленную выдачу в Соединенные Штаты», – сообщил Мусатов.
Ранее стало известно, что министр юстиции Греции подписал решение об экстрадиции Винника во Францию. После этого житель России начал голодовку в знак протеста.
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