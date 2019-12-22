По газу договорились. Кто выиграл?

Итак, Украина и Россия пришли к компромиссу в вопросах транзита газа по украинской ГТС. Подробности сегодня расскажет министр, а пока самая суть контракта и какие козыри использовали игроки за столом переговоров.

Украинская сторона может говорить о том, что получить все было невозможно, но несколько резких ударов по позициям РФ позволили нам выжать максимум из ситуации.

Россиянам сложнее – они выторговали определенные уступки, но в общем и целом производят впечатление побитой собаки. От их амбициозных планов преподать Украине жесткий урок не осталось и мокрого места. Потери не только финансовые, но и политические, а еще имиджевые.

Позиции сторон на старте отличались в принципе. Украина выиграла 3 миллиарда в суде, в рассмотрении еще иски на 12 миллиардов с неплохими перспективами.

Цель – получить эти деньги и подписать новый договор на 10 лет. Россия хотела подписать договор на год. Или продлить на год действующий договор, чтобы с 2021 все-таки перевести основные объемы в «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Заставить Украину отказаться от исков вообще. Проигранные 3 миллиарда отдать газом. Финишная стадия строительства двух обходных газопроводов и поддержка Германии давали россиянам основания верить в неуязвимость своих позиций.

Но Украина выложила на стол три козыря.

Первый – соглашение с Венгрией о транзите, который отказ РФ из катастрофы преквращал в неприятность.

Второй – позиция США по поставкам сжиженного газа и санкции в отношении компаний, связанных с «Северным потоком-2».

Третий – теплая зима и большие запасы газа в хранилищах.

По итогу пришли к следующим соглашениям. Контракт подписываем новый, не на 10 лет, но и не на год – на пять лет.

Это выигрыш Украины, который дает нам время для решения главной задачи – роста внутренней добычи до количества, которое сделает из нас не покупателей газа, а продавцов. Главное не потратить это время бездарно. Цена транзита обсуждается (была самой низкой в Европе).

Украина отказывается от исков на 12 миллиардов, а РФ выплачивает три уже проигранных ими деньгами. На мой взгляд, это уступка Украины. Деньги сейчас очень нужны правительству, чтобы закрыть дыру в бюджете, которая возникла по их же вине.

В долгосрочной перспективе мы все равно покупаем газ, так что можно было брать и газом. А отказ от очень перспективных исков на 12 млрд. – неприятно. Думаю, что эту уступку из украинской делегации РФ выжимала вместе с Германией, угрожая полным отказом от переговоров, других причин соглашаться нет.

Выводы простые. Мы получили отсрочку на пять лет. Не победили Газпром навсегда, а именно получили отсрочку.

Кремль и в дальнейшем будет использовать газ и электроэнергию в качестве дубинки. За пять лет мы просто обязаны нарастить свою добычу, иначе сегодняшняя победа превратиться в поражение.

Три миллиарда деньгами сейчас в обмен на отказ от 12 в перспективе – такой себе результат. Вынужденный, по всей видимости.

На мой взгляд, по судам с РФ нужно работать до той стадии, чтобы «Фальшивомонетчики, которые печатали рубли, ушли в минус и не могут отбить себестоимость напечатанных купюр».

Ключевым остается вопрос прямых поставок газа из РФ. Это ловушка.

В первую очередь потому что привязывает нас к РФ очередным поводком и автоматически заставляет Украину 100% платить за газ в ОРДЛО.

Собранное там с населения будет потрачено «на нужды республик».

Вот такие компромиссы…

Кирилл Сазонов

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