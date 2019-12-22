«Уж ты бы лучше бы молчала бы!»

Не болит голова у МИДа. Долбит и долбит, пропагандный дятел.
Спикер Мария Захарова жидко осудила американские санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Сообщив о том, что США с огромным госдолгом запрещают «кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики».
Слова знает весомые.
Но при чем здесь «страны» и «госдолг», неясно. Проекты реализуются акционерными компаниями, газ покупается потребителями.
Но, в конце концов, объявили США санкции.
Чем вы, мидовские авантюристы, можете на них ответить под руководством Путина?
Вы годами чесали шпоры, петушились, распускали перья, вставали в позы, втянули Россию в противостояние с Соединенными Штатами.
И что теперь?
Ради чего вы это сделали?
Что от этого получила наша страна?
И где, кстати, ваши хваленые «союзники» — «китайские товарищи»?
Как они помогают вам противостоять США?
Они-то похитрее вашего Путина и вас – его гриндернутых сторонников.
Давайте, покажите свою потешную силу, — введите какие-нибудь ответные санкции против компаний Соединенных Штатов.
А мы посмеемся над вами – победителями пармезана и хамона.
Алексей Мельников
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