Сбежал после звонка пранкера? Стали известны сенсационные детали свержения Януковича

Вы поверите в то, что Виктор Янукович мог сбежать из Украины после звонка “Джокера”? Или, что неизвестный мужчина из тюрьмы предотвратил убийства 500 человек в Хмельницкой области?

Наверное, нет, да и смахивают такие мысли на абсурд. Но не совсем. В редакцию обратился неизвестный, который поведал сенсационную историю о Михаиле Шекете, который, по словам звонившего, “спас Украину” в 2014 году.

Изначально мы в нее не поверили, но проверив несколько фактов (нашли даже след покойного Кузьмы Скрябина) – решили опубликовать для наших читателей.

Речь ниже пойдет о беглом-президенте Викторе Януковиче, плане Чаушеску, проваленной операции по созданию “Харьковской народной республики”, особой роли президента Леонида Кравчука и многом другом. Все подробности читайте в материале.

С нами связался «Джокер»

С редакцией связался мужчина, который пообещал рассказать необычную историю о том, как пранкер напугал самого Януковича и фактически уничтожил планы россиян оккупировать Харьков.

На самом деле подобные вещи в СМИ попадают часто. Не секрет, что многие “эксперты” пытаются представить журналистам “план победы над Россией”, “секрет борьбы с коррупцией” и так далее. Эта же история обещала стать одной из них, если бы не одно “но”.

Действительно, в одном из своих интервью Леонид Кравчук признал факт разговора с неизвестным, который поведал о плане убить Януковича в феврале 2014… Это показалось нам необычным фактом.

Но давайте по порядку, чтобы не запутаться.

— Спас несколько сотен человек в Хмельницком, предотвратив силовой разгон местного Майдана;

— Напугал окружение Виктора Януковича и поломал планы поездки беглого президента в Харьков. Тем самым сорвал создание “Харьковской народной республики”;

— Заставил де-факто сбежать Януковича в Россию без оказания сопротивления майдановцам.

Михаил якобы был одним из советников постоянного представителя президента в Крыму еще в 2000-х (эту информацию мы не смогли проверить). Поэтому он имел возможность (и навыки) общаться с любым чиновником в Украине.

Он знал, как разговаривать по закрытой связи – “сотки”, “двухсотки”, “трехсотки” посредством мобильного телефона. А также владел обширной базой контактов и личными номерами многих чиновников, политиков, силовиков.

История №1

19 февраля 2014 года приблизительно в 23:00 Михаилу (который находился в одном из СИЗО Тернопольской области, вроде как по сфабрикованному делу) позвонил товарищ Марьян Качур и рассказал о подготовке массового расстрела в Хмельницком. У Качура в городе жили родственники, владеющие пекарнями, которые и поведали ходившие в городе слухи.

Напомним, все это происходило во время начала ожесточенных столкновений в Киеве.

Якобы 8-й отдельный полк сил специальных операций под командованием полковника Олега Нечаева вместе с бойцами подразделения должны были сделать “огненный коридор” в Хмельницком по приказу на тот момент главы СБУ области Виктора Крайтора. По словам пранкера, пострадать из-за этого могли не менее 500 человек.

Шекета в этот же момент набрал генерал-полковника Михаила Коваля и попросил связаться с руководителем Хмельницкой академии Пограничной службы им. Б.Хмельницкого Валерием Райко. В разговоре с Ковалем (ночью, когда была отключена спецсвязь) пранкер представился замглавы Администрации Януковича, генералом Олегом Рафальским.

После разговора (а именно приказа не выполнять преступные распоряжения СБУ) Шекете удалось избежать кровопролития, приказав (через Райко) не использовать полк в разгоне демонстрантов и не осуществлять план “Бумеранг”.



Майдановцы проводят обыски в Хмельницком СБУ 20 февраля 2014

Тем самым, по его словам, он смог нивелировать преступные приказы Крайтора и спасти людей. Далее он вывел из здания СБУ группу бойцов “Альфа”, которые были якобы с незарегистрированным оружием.

К слову, дело Крайтора действительно освещалось в СМИ. И его подозревали в попытке устроить силовой разгон протестов.

История №2

Далее Шекета узнал, что после расстрелов на Майдане Виктор Янукович со своим окружением планировали прилететь в Харьков и выступить перед украинцами. Это могло быть началом создания “Харьковской народной республики”, почва для этого уже готовилась.

Понимая это, он позвонил дежурному из харьковского УВД, представился генералом Николаем Маломужем и передал информацию о том, что около 150 снайперов из радикального крыла националистов едут “встречать” Януковича.

И якобы есть 100% данные о ликвидации президента сразу из нескольких точек во время его выступления в Харькове. Информация продублировалась начальнику УВД области, а также Геннадию Кернесу и Михаилу Добкину.

Утром 20 февраля Шекета увидел массовые расстрелы на Майдане в Киеве и позвонил первому президенту Украины Леониду Кравчуку с историей про “план Чаушеску”, главная цель которого – ликвидация главы государства. Леонид Макарович в информацию поверил и попытался дозвониться до Виктора Януковича, но тщетно.

После Кравчук набрал Андрея Клюева (на тот момент главу Администрации президента) и рассказал ему о подготовке покушения на президента. По словам нашего рассказчика, это было весомым аргументом для того, чтобы окружение Януковича спешно эвакуировалось.

Леонид Кравчук эту информацию подтвердил.

“Мне позвонил человек, представился главой какого-то комитета, начал упоминать «план Чаушеску». Я детали не очень помню. Мол, готовится серьезная акция против Януковича.

На тот момент я не был должностным лицом, поэтому пообещал набрать Януковича и рассказать об этом. К нему дозвониться не смог, поэтому набрал Андрея Клюева. Рассказал все, что мне стало известно после звонка. Все, на этом моя роль закончилась”, – рассказал Кравчук.

Повлияла ли рассказанная им история на побег Януковича, Кравчук сомневается:

“Не думаю. Клюев мне сказал, мол, таких звонков или сообщений на тот момент было много. Поэтому не думаю, что они это приняли всерьез. Тем более, что я не смог дозвониться тому человеку, который меня изначально набирал”.

История №3

Тут речь идет о финальном этапе побега. Не получив возможности покинуть Украину из Донецка (так как был введен «план Чаушеску», и пограничники не выпускали самолет из аэропорта), Янукович направился в Крым.

Там Шекета через телефонную связь с одним из охранников президента (снова же представляясь ему замглавы АП генералом Рафальским) планировал загнать в угол Януковича в Судакском районе Крыма. На месте его должны были встречать бойцы украинского Черноморского флота.

Правда, там уже окружение президента догадалось о подвохе и связь с пранкером прервалась. Если верить этому человеку, то буквально за одну ночь с 19 по 20 февраля 2014 года из помещения СИЗО он смог изменить историю Украины.

К слову, в интернете гуляет очень интересный комментарий экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туки. Он рассказывает историю, когда ему лично позвонила мать покойного Кузьмы Скрябина и частично пересказала эти же события.

«Надо обязательно встретиться с Георгием и рассказать ему. Этот человек 19.02.2014 спас от расстрела сотни хмельничан! Шекета Михаил Иванович. Обязательно надо рассказать Георгию, потому что его все обманывают!» – процитировала слова мать Кузьмы.

При этом Тука сказал, что не знает, о ком идет речь и о каких событиях. “Но, понимая, что это было очень важным для Кузьмы, прошу всех, кому что-то известно о том, что он хотел мне рассказать, найдите меня”, – добавил замминистра в комментарии изданию.

В ГПУ знали об этом?

Кто такой Шекета и что о нем известно?

В разговоре он представился “Джокером”, а также рассказал, что у него есть своя группа пранкеров. Из открытых источников о нем известно не так много.

К примеру, издание “Закарпатская народная газета” в июле 2017 года посвятила Шекете целый материал. Журналисты пишут, что им позвонили из Администрации президента “и попросили обратить внимание на то, что наша газета могла оскорбить человека, назвав его мошенником, хотя на самом деле этот человек бескорыстный авантюрист”.

Как оказалось, звонок был от пранкера и это был лишь повод рассказать газете историю Шекеты.

“Речь идет о том, как милиция задержала мужчину, который, надев генеральскую форму, ездил по областям и, хвастаясь связями в «верхах», представляясь непосредственно человеком, который решает кадровые вопросы, брал деньги от чиновников за решение назначения их на высшие должности.

И тогда нам вспомнилось, что такие случаи были и в Закарпатье. Хотя на самом деле задержали Михаила довольно случайно в Тернополе. Причем он сам вызвал милицию, чтобы пожаловаться на соседей за дебош”, – пишет газета.

А это уже статья с “Подольских вестей” за 2016 год. В ней рассказывается о том, что, даже находясь в СИЗО, Михаил Шекета остановил кровопролитие в период Майдана в Хмельницком:

“В конце марта в редакцию позвонил один из заместителей секретаря Совета национальной безопасности и обороны с необычной просьбой. Мол, в Хмельницком многие считают себя причастными к тому, что во время штурма помещения управления СБУ в области 19 февраля удалось избежать больших жертв, ведь тогдашняя власть хотела задействовать военных для наведения порядка. И только благодаря Михаилу Шекете этого удалось избежать”.

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