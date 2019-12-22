Во Франции нарушена работа общественного транспорта из-за общенациональной забастовки

Во Франции из-за общенациональной забастовки работников транспорта нарушена работа парижского метро и междугородних скоростных экспрессов. Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России.
В Париже функционируют две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV. В понедельник ожидаются более существенные транспортные сбои.
Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В забастовках участвуют работники общественного транспорта, которые могут лишиться ряда привилегий из-за реформы пенсионной системы.
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