Во Франции нарушена работа общественного транспорта из-за общенациональной забастовки

Во Франции из-за общенациональной забастовки работников транспорта нарушена работа парижского метро и междугородних скоростных экспрессов. Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр МИД России.

В Париже функционируют две линии метрополитена из 16, между крупными городами курсирует около половины скоростных экспрессов TGV. В понедельник ожидаются более существенные транспортные сбои.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В забастовках участвуют работники общественного транспорта, которые могут лишиться ряда привилегий из-за реформы пенсионной системы.

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