Джедаи не умирают

Девятый эпизод самой популярной в мире франшизы благополучно приземлился на российскую землю (осторожно, возможны спойлеры!).

Давным-давно в далекой-далекой Галактике… После этой присказки, которая появляется в начале каждого эпизода «Звездных войн», — все, Чуи, мы дома. В руках зажжется световой меч. Голубой, разумеется. Мы же повстанцы, братья джедаев! Мы полны решимости отразить огневые атаки очередной Звезды Смерти и бесчисленных штурмовиков. Вместе с отважными бойцами сопротивления и героями-кумирами прорвемся в логово дьявола, главного галактического злодея императора Палпатина (не будем спойлерить, как именно он вернется), отразим атаки Первого Ордена, занявшего место Империи. У нас и тайные координаты «Искателя пути» есть. И брелок в форме пирамидки. И кинжал с таинственной надписью. Мы во всеоружии и готовы к путешествию на край Галактики на мертвую планету Экзогол в Неизведанных Регионах. На смертный бой!

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Кадр из фильма

Фильм Джея Джея Абрамса — приличное завершение фантастической истории семьи Скайуокеров, длящейся уже более 40 лет. Абрамс — сам примерный фанат бессмертного создания Лукаса — превратил финал магической саги в сакральный парад-алле. Связав франшизу нарядным бантом, вывел на сцену выживших и ушедших идолов и разнообразных пришельцев с планеты 3D, свел — как сумел — все нити, нашпиговал фильм цитатами, отсылками к прошлым частям, забавными ностальгическими деталями.

Если вы чужой Расширенной Вселенной — бегите прочь: чужие здесь не ходят. Для Адамса «Звездные войны» — Библия. Поэтому его прочтение новой главы наполнено религиозным экстазом, почтением и детской восторженностью. Фанаты согласны, и восшествие на экран Люка Скайуокера (Марк Хэмилл), контрабандиста Хана Соло (неувядаемый Харрисон Форд в своей неувядаемой куртке), принцессы Леи встречают аплодисментами. «Священное писание» Джорджа Лукаса давно вышло из-под контроля автора и обрастает апокрифами.

Про принцессу Лею, ставшую генералом Сопротивления, следует сказать особо.

Для ее новой роли пришлось оживить Керри Фишер, умершую в 2016-м в возрасте 60 лет.

С помощью цифровых технологий и старых съемок (в том числе неиспользованных в фильмах) она сыграет свою последнюю роль: сердцем матери спасет сына и печально простится с рыдающими фанатами. Воистину библейский сюжет, умноженный на CGI. Ведь известно, что хорошие джедаи не умирают, а превращаются в Призраков силы.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Кадр из фильма

Заключительная часть саги Скайуокеров привела на экран многих старых знакомцев, героев и злодеев: бывшего штурмовика Финна (Джон Бойега), пилота Сопротивления По Дамерона (Оскар Исаак по-прежнему разбивает сердца фанаток), Первого Генерала Ордена Хакса (Домналл Глисон) и даже тень Дарта Вейдера. Что уж говорить о любимцах: для косматого Чубакки выписан небольшой драматичный бенефис, андроиду С3РО с помощью рук трехмерной мастерицы-карлицы выпадет шанс спасти героев.

Пожалуй, это самый неоднозначный фильм в эпопее.

Его экспозиция — запутанный лабиринт, перенасыщенный событиями. Но как велел великий мастер Йода: «Очисти ум от вопросов», и метеоритное действие захватит тебя и унесет в одном потоке с «воцерковленными».

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Кадр из фильма

Абрамс отказывается от идеи противопоставления белых и темных сил. Он усложняет историю. У светлых героев появляются мрачные тайны, влекущие в необратимое. А некоторые злодеи оказываются способны к переходу в царство света. Даже фанатам непросто. У них может случиться сердечный приступ, когда им покажется, что избранница Силы, лучезарная Рей, вынуждена выдвинуться на темную сторону. Каждый из главных героев с риском для жизни принимает выбор, на какой территории притормозить. У каждого предпочтения есть свои резоны и свои потери.

Эмоциональным и смысловым центром фильма становятся вовсе не простые отношения Рэй (Дэйзи Ридли), мужественной мусорщицы с планеты Джакку, и Кайло Рена (Адам Драйвер), Верховного лидера Первого Ордена.

После финальной части трилогии признаем, что Кайло Рен в исполнении Адама Драйвера — лучший злодей «Звездных войн».

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Кадр из фильма

У него всего-то дел было: убить девчонку и покончить, наконец, с джедаями. Но он очень неспокойный. Драйвер играет Одетту и Одиллию в одном характере. Его злодей Кайло — самый противоречивый персонаж франшизы. Он — ключевая фигура в обострении древнего конфликта джедаев и ситхов. Драйвер с видимым удовольствием демонстрирует, как его герой развивается: он сильный и слабый, безжалостный и человечный. Вроде бы он и Рей склоняет на Темную сторону.

Но их нечеловеческий поединок все больше напоминает дуэт Ромео и Джульетты эпохи цифровой революции.

Голливуд и Дисней чутко улавливают актуальные веяния времени. Так и было: в первых сериях саги можно обнаружить отголоски Вьетнама. Потом доминировали сюжеты о политиках-манипуляторах, о засилье корпораций. И вот главным джедаем всех времен и народов окончательно оказывается женщина. Рей — последняя надежда прогрессивной Галактики.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Кадр из фильма

От серии к серии архаичный конфликт между бездушными машинами и людьми претерпевает преобразования. Добрые роботы противостояли мерзким тиранам. Но главное — все больше размывается граница между добром и злом. А основное противостояние происходит не с помощью лазерных мечей — он случается внутри героя. И не от его храбрости, а от его внутреннего выбора зависит судьба Вселенной.

Атмосфера киномифа весело-мрачная. Нас пугают, а нам не страшно. Как знакомый топот штурмовиков в белых доспехах — очередных солдат очередного Урфина Джюса, идущих всегда в ногу. Как умопомрачительные воздушные сражения. Или призрачный, пренеприятный Император Галактики, владыка темных ситхов, поражающий врагов, как Зевс, молниями. Что ты можешь дать мне? Весь мир.

Разумеется, будет очередная порция схваток на световых мечах, гонки на космолетах, магия, эвоки-вуки, космические белочки и морские птички, живые шахматы. Чередование смешного и жуткого, стрельбы кораблей-разрушителей и их обломков, Вселенского шторма и пожара, движущихся зыбучих песков, воздушной йоги, двойников и клонов. И, наконец, веселый фестиваль праотцов.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Кадр из фильма

В сюжете много повторов и наивных поворотов, которые одних раздражают, других умиляют, примерно как волшебные превращения в мультфильмах.

Да, без сомнения, создатели мега-саги — чемпионы компьютерного искусства (сногсшибательное киношоу следует смотреть в IMAX), но свою сказку при всех изъянах, упущенных возможностях, скороговорках и нестыковках они наполняют безоружной эмоцией и печалью (как в сцене прощания с Леей, отдавшей свои силы сыну).

И как положено в сказке, добро победит не только абсолютное, но и относительное зло. А сама Космическая одиссея, названная «духовностью из супермаркета», снова предлагает один из способов примирения технического и гуманного начал. Хотя бы здесь, в расширенной Вселенной. И да, джедаи не умирают.

«Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Кадр из фильма

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Британская писательница Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира в 2019 году в рейтинге журнала Forbes, опубликованном 20 декабря. Благодаря пьесе «Гарри Поттер и проклятое дитя» в текущем году она заработала $92 млн. На втором месте прошлогодний лидер Джеймс Паттерсон. Его доход составил $70 млн. В 2018 году книга Паттерсона в соавторстве с Биллом […]