Супруга Хабиба Нурмагомедова родила второго сына

22.12.2019, 20:30, Разное

Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз. На днях стало известно, что супруга бойца смешанных искусств родила ему второго сына.
Спортсмен и его семья уже принимают поздравления от коллег, о чем свидетельствует размещенные в Instagram публикации с пожеланиями здоровья новорожденному малышу. Хабиб Нурмагомедов не любит разглашать общественности подробности личной жизни, в связи с чем никто не знает, кто является супругой знаменитости. Известно только, что пара воспитывает 4-летнюю дочь Фатиму и 2-летнего сына Магомеда. Имя третьего ребенка пока родители не называют.

Ранее отец российского чемпиона UFC в легком весе случайно рассказал, что у его наследника может быть 2 избранницы, поэтому и больше детей. В апреле 2020 года Нурмагомедов сразится в очередном бою MMA. Против звезды на ринг выйдет американец Тони Фергюсон, совершенно не опасающийся отечественного противника.



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