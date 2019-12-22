Первая няня Лизы и Гарри Галкиных Валентина Юдина скончалась от рака

В эфире передачи «Звезды сошлись» на телеканале НТВ был представлен эпизод о первой няне звездных детей. Воспитывающая Лизу и Гарри Галкиных Валентина Юдина скончалась от рака.

На кадрах еще живая жительница рассказывала о жизни в семье знаменитостей. «Лиза и Гарри Поздно засыпают, но и встают не рано», — говорила тогда первая няня наследников Галкина и Пугачевой. Выяснилось, жительница еще с роддома занималась ребятами. Когда им было по 2 года, родители стали искать другую гувернантку со знанием иностранных языков, поэтому Валентине Юдиной пришлось уйти. Позже она хотела стать дизайнером. В студии телешоу певица Анна Калашникова пояснила журналистам, что ее просили помочь россиянке. Когда исполнительница позвонила няне Лизы и Гарри Галкиных, та отметила, что болеет и пообещала связаться с ней позже. Женщина рассказывала знаменитости, что порой ей было тяжело справляться с обязанностями в доме артистов и иногда она хотела выйти за пределы замка.

Журналисты программы отыскали дочь Юдиной, которая рассказала, что мать кончалась 2,5 года назад от рака. На тот момент ей было 54 года.

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