Полиция начала проверку видео с перекрытием рэпером Нового Арбата «Майбахами»

Певец-стритрейсер Григорий Зироян, который известен своими выходками на дороге, ради съемок клипа заблокировал движение на Новом Арбате ради съемок клипа автомобилями Maybach. В УГИБДД по Москве начали проверку.
Зироян на видео прогуливается по проезжей части в халате. Вокруг него стоят автомобили марки Maybach, информирует РЕН-ТВ.
Видео записано, как предполагается, 13 декабря. В УГИБДД по Москве сообщили, что правоохранители сейчас изучают запись.
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