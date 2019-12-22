Семь автомобилей сменили тип привода в процессе эволюции

В огромном количестве предложений от различных автопроизводителей разные типы приводов имеют своих поклонников. При этом есть автомобили, в процессе развития марки сменившие тип трансмиссии, эксперты назвали 7 таких машин.

Некоторые модели меняют вид привода вместе с развитием технологий или запросами рынка. Так сменила в свое время заднюю схему на переднеприводную схему Corolla от японской Toyota. Ее выпуск начался в 1966 году, и дебютировала машина с приводом на задних колесах. Однако уже в 1983 году, с выпуском V-поколения, авто стало полноприводным, а с 1987 году производитель добавил All-Trac-схему. До 1983 года Malibu от компании Chevrolet обеспечивалась передачей крутящего момента на заднюю рессорную ось. Однако уже в 1987-м транспортное средство оборудовали полным приводом. Maxima от Nissan также была с момента дебюта в 1981 году заднеприводной, а уже через три года седан и универсал данной линейки изменили схему трансмиссии. Причем такой ход японский концерн сделал для завоевания рынка Европы, что ему удалось.

Еще одна машина из Страны восходящего солнца Mitsubishi Galant, имела привод на задних колесах с момента старта в 1969 году. Передние колеса оснастили приводом только в 1983 году. Escort американской корпорации Ford впервые сошел с конвейера более 50 лет назад. Вплоть до 1980 года ведущими в машине были только задние колеса. Благодаря такой модификации транспортное средство сохранило свои позиции на рынке США, а также покорило сердца европейских автолюбителей. Модель Mirai японская компания Toyota запланировала представить на 2020 год, причем привод в машине будет задним. Однако на момент презентации планируемого автомобиля ведущими в нем собирались сделать именно колеса передней оси. О причинах перемены решения данных нет.

Микроавтобусы Transporter производства немецкой Volkswagen давно завоевали популярность в качестве заднеприводных машин, к тому же и мотор в них также располагался возле задней оси. В 1985 году производитель выпустил модификацию Syncro, а через пять лет, модель T4 начали выпускать только с ведущей передней осью. Стоит отметить, что сейчас все чаще компании производят полноприводные модели, которые более устойчивы на дороге и имеют более высокие показатели разгонной динамики.

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