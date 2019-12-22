Вадим Манукян: «Шоу-бизнес похож на спорт с собственными интригами, скандалами и допингом»

22.12.2019, 20:21, Разное

Вадим Манукян прокомментировал ситуацию с новогодними «огоньками». По словам блогера, российский «шоу-бизнес похож на спорт с собственными интригами, скандалами и допингом».
В разговоре с журналистами член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ высказал свое мнение по поводу отказа Аллы Пугачевой принимать участие в съёмках рождественских передач и назвал этот ход спланированным. Как сказал специалист, проекты «Первого канала» в последние годы стали похожи на Олимпийские игры. «То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится», — заявил Манукян. Затем он сравнил отечественный шоу-бизнес со спортом, в котором присутствуют интриги и скандалы, а также допинг.

При этом эксперт добавил: на экранах все звезды, в том числе Примадонна, мило улыбаются, а в реальной жизни отличаются от обычных людей лишь большими финансовыми возможностями. Как сказал блогер, он доволен тем, как 3 года назад придал «олимпийскому движению» ускорения. Манукян отметил, что Александр Панайотов должен благодарить судьбу, что за его карьеру взялся Григорий Лепс. В то же время специалист привык к светской тусовке. «Знаете, все они талантливые, но на их месте может оказать любой из нас», — рассказал эксперт.

В заключение Вадим Манукян добавил, что ситуация в мире шоу-бизнеса является спектаклем, где все играют. В такой же маскарад знаменитости превращают свою жизнь, о чем свидетельствуют их публикации в Instagram.



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