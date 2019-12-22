После долгого перерыва муж Пелагеи Иван Телегин показал совместное фото

Ранее поклонники Пелагеи и ее мужа заподозрили, что в их отношениях начался кризис. После долгого перерыва Иван Телегин показал совместное фото с певицей.

Некоторое время назад хоккеист удалил из Instagram кадры с супругой, оставив на странице несколько сюжетов с дочерью и друзьями. В то же время Пелагея перестала публиковать сюжеты из личной жизни, из-за чего подписчики посчитали, что пара переживает не лучшее время. На данный момент остается тайной, действительно ли у знаменитости и игрока ЦСКА были проблемы в браке, поскольку теперь это в прошлом. На днях Иван Телегин поделился с фолловерами совместным фото с женой. «Воссоединение», — подписал его спортсмен. Может быть муж артистки намекнул на то, что наконец смог встретиться с избранницей, поскольку у звезды российской сцены очень насыщенный график гастролей.

Судя по всему, комментарий хоккеиста под новым постом является ответом на вопросы юзеров о трудностях в отношениях с Пелагеей, которые пара все-таки преодолела. Ранее исполнительница жаловалась корреспондентам, что постоянные разлуки с мужем негативно влияют на их брак. Возможно, в скором времени она планирует взять перерыв в работе, чтобы укрепить союз с Телегиным.

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