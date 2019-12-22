Мнение: Залетает умно. Любит глупо

Ходят слухи, что Кетеван Топурия снова беременна. На этот раз — от богатого Льва Деньгова. Не исключено, правда, что беременна Кети каким-нибудь хачапури — то есть, чем-то обожралась и стала толстой.



Фото: Соцсети

В любом случае, беременна Кетеван или нет, сути это вообще не меняет. Если нет, то залетит в ближайшем будущем. Нет, ну а что, Деньгов — мужчина приличный. Денег много, а это, согласитесь, важно.

Вообще, я редко хвалю людей, но в данном случае нужно отдать Кети должное — половина мужчин у неё довольно приличные.

Первого ребёнка Топурия завела от Льва Гейхмана — довольно богатого, успешного и не злого парня.

Потом Кетеван, заскучав, сбежала к наркоману и отморозку Гуфу. От хорошего мужа — к моральному уроду, который настолько туп, что измазавшись в говне, даже не получил от московской мэрии и Тимати денег. А если уж посмотреть, в кого этот дурачок присовывал, так вообще становится страшно: то в Айзе выпачкается, то в ПТУшнице из Перми.

Лох, как говорят, это — судьба. Выражение, как нельзя кстати, подходит к этому исполнителю.

Одумавшись, Кети снова пошла по правильному пути — к Деньгову. Вот только что-то подсказывает мне, что у Гуфа через пару лет снова появится шанс. С очередным львом Кетеван заскучает и свяжется грязно с конченным неудачником и наркоманом.

Единственное, что радует в поведении Кети, так то, что детей она рожает всё-таки от правильной половины своих мужчин. С подонками — спит. От бизнесменов — рожает. Если кто-то скажет, что это продуманность, он будет прав.

Вопросы тут, скорее, не к Кети — она как раз всё правильно делает. Мне интересно, чем думают эти Львы — Деньговы ли, Гехманы — когда заводят детей от женщины, которая испытывала страсть к перемазанному выделениями Айзы Гуфу.

Пацаны, вы действительно такие тупые? Не противно?

Источник: Лена Миро

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