В Австрии произошла авиакатастрофа. Выжили два ребенка

В Австрии в коммуне Фуш-ан-дер-Гросглоккнерштрасе в федеральной земле Зальцбург произошла авиакатастрофа. Об этом сообщает Austria Presse Agentur.
В упавшем самолете был пилот и его две дочери. Семья была родом из Германии. Мужчина скончался на месте, а девочки девяти и 11 лет получили ранения.
Красный крест сообщил агентству, что детей доставили в больницу.
Район крушения самолета оказался трудно проходимым – посреди леса. Осадки и густой туман затрудняли видимость и замедлили спасательную операцию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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