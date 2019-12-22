Мнение: Письмо: «Начали ловить друг друга вконтакте»

В этом письме детально видно, как ухудшается эмпатия с уходом в минус дисбаланса. С плоховатой до ужасной.

Видно пошагово, как человек фиксирует дисбаланс, но не хочет признать это и выращивает корону, и из-за короны его эмпатия становится все хуже и хуже, а самооценка настолько искажается, что начинаются не просто иллюзии, а почти галлюцинации.

ferrari87

Здравствуйте Эволюция.

Надеюсь попасть на разбор.

Мне 32, не женат, длительных отношений не было. Дыры в ресурсах любви, секса и дружбы. Работа средне.

С А. (ей 23) познакомился когда она устраивалась на работу. Работает в подрядной компании на вахте. Я в офисе в городе. Внешне понравилась, но показалась молчаливой. Подумал что я сам мало говорю, мне будет тяжело с ней — не осилю, попробую пригласить куда-нибудь если будет контакт.

(Здесь он с позиции Сокровища ее оценил, но все-таки заметил, что необходим контакт для начала общения, обратная связь)

Созванивались по работе пару раз в месяц. Один раз ездил к ней на вахту по работе. Где-то через полгода почувствовал интерес с её стороны. Добрый взгляд, чаще звонила и писала по работе. Удобный момент для шага. Когда она отработала вахту позвонил, пригласил в кафе. Договорились на следующий день.

(Смог наладить контакт. По крайней мере начальный)

Встретились. Я заказал ужин, она коктейль. Я спрашивал о ней, работе, увлечениях. Иногда чувствовал что говорю что-то не то, разговор не идёт. Но она выглядела очень заинтересованной. Это радовало и расслабляло меня. И ещё долго смотрела в глаза, я ещё подумал, какая смелая девушка. Просидели пару часов. Вышли на аллею, около часа погуляли, провёл её домой. На прощание поцеловал в щёчку, поблагодарил за вечер и сказал что хотел бы встретиться ещё. Она сказала хорошо.

(Мужчины, надо все-таки попытаться накормить девушку, если вы сами едите. Пусть хотя бы десерт съест)

На следующий день после работы лежу и как буд-то в трансе решил пойти к ней. Вышел, смотрю погода ухудшается — сильный ветер, тучи сгущаются, словно говорили не иди. Пришёл к ней, звоню.

Я: Привет, как насчёт прогуляться?

А: Не поздновато?

Я: Я возле твоего дома.

А: 10 минут, накрашусь.

Смотрю чуть ли не выбегает из подъезда. Было так приятно.

(А как отшить мужчину, который приперся к подъезду? Конечно она выбежала, не заставлять же человека ждать. Он вежливость принимает за интерес к нему. Но вместо того, чтобы как-то подкрепить, просто наслаждается)

Присели на скамейку, приобнял, разговариваем. Крепко держались за руки. Видел что горит. И тут проявилась моя неопытность. Не знал что и когда делать. Нет бы поцеловать…Сидел и просто разговаривал о фильмах. Через полчаса смотрю она сидит уже кислая, молчит. И тут я пытаюсь поцеловать. Она отвернулась. Я не знаю что делать, сижу молчу.

(Скисла она не от того, что он ее не поцеловал, вряд ли она хотела с ним целоваться. Но разговор ее явно утомил, был скучен. И потом, он ведь ни подарка ей не принес, ни цветов, ни в кафе ее не позвал, ни одного комплимента не сказал, ни одной шутки. Ничего приятного ей не сделал, только нудел о фильмах, на унылой лавочке. Пересказывал их наверное своими словами. Девушкам не интересно это, рапаны. Думайте хоть немного об их удовольствиях, а не своих. Когда вы пересказываете фильм, вы вспоминаете свое удовольствие, но оно недоступно тому, кто слушает ваш скучный пересказ)

А: Ты стеснительный, да?

Хотел провалиться сквозь землю. Так стыдно было.

Я: Просто тихий.

А: Почему ты тихий?

Я: Какой есть.

Чуть посидели. Стали расходиться. Когда прощались опять пытаюсь поцеловать, снова вырвалась. Говорит всё как-то слишком быстро. Ушёл домой, понял что я всё испортил. На следующий день пишу: извини за мои действия. Она: всё нормально.

(После первой встречи она еще давала ему какой-то шанс, после второй — уже нет. Но не только из-за того, что он сидел как бесполезный мешок, еще из-за его бага Училки и связанного с ним занудства)

Ещё через день она уехала в гости к подруге за город. Написал, пообщались, вроде всё хорошо.

Как приехала, позвонил.

Я: привет. Хочу тебя увидеть пока ты не уехала на работу.

А: привет. Ок, давай завтра.

Пригласил в кафе бар. Заехал на такси. Сели, заказали пиво, спрашивал о поездке. Поначалу заметил, что она холоднее. И в ходе разговора сказала, что некоторые знакомые называют её жестокой. Я понял, что хочет меня отшить.

(Видите, здесь он вроде нормально все понимает. Увидел ее холод, понял, к чему она начала песню о жестокости)

Внутренне уже был готов к отвержению, расслабился и просто пытался заинтересовать её. Взял за руку, убрала. Через пару часов, то ли пиво, то ли мои разговоры повлияли на неё, вижу что смягчилась. Было ощущение что она пришла меня отшить, но сейчас сидит и думает. Гладил по спине, по волосам. Целовать уже не пытался, тормоз.

(Она бы и не дала ему себя целовать)

Через пару часов отвёз её на такси домой. Нет бы поцеловать, так нет, опять в щёчку. И говорю послезавтра отвезу тебя в аэропорт. Ей лететь в командировку на следующий день вечером. Взял машину у знакомого, заехал, отвёз.

Через пару дней звоню, не берёт. На следующий день опять. Пишу смс, почему не берёшь, всё хорошо? Она — да, работы много. Через день опять не берёт. Я уже понимаю что лечу в яму, но остановиться не могу. Вечером пишу — привет работяга. Игнор. Я выжат как лимон. На следующий день прихожу с работы, поужинал и отрубился в 8 вечера, до 8 утра.

(Вот у отверженных мужчин часто такая кривляка включается. Пытаются высмеять нежелание с ними видеться. Девушка отшивает, ссылаясь на работу. «Работяга» или «трудяжка». Девушка отмазывается, говоря, что плохо себя чувствует, назовут «горемыкой» или как-то еще. Отвратительная привычка. Отрефлексируйте свое желание встать сверху, когда вас задвигают, и не делайте так)

Пошёл на работу, отдохнувший. Захожу в мессенджер от нее пропущенное сообщение: «Буду с тобой честна. Давай общаться только по работе. Мы не подходим друг другу.» Я: «Хорошо. Очень жаль.» Чувствую как будто гора с плеч упала, такое облегчение. Работаю спокойно. Через пару часов она звонит. Что-то спрашивает по работе, по голосу понял что у неё паника. Были мысли что она может передумать, если уже не передумала.

(И вот здесь мы видим манифестацию растущей короны. Она и раньше у него была, но все-таки не мешала кое-как видеть обратную связь, а теперь корона рванет вверх. Она испугалась, что обидела его, а он думает, что она передумала. А началось все с ЗВ, вот это облегчение от того, что его послали. И дальше корона незаметно пошла вверх)

Смирился что я оплошался, понял свои ошибки, потихоньку приходил в себя. С А. общались по работе. Заметил что начала выставлять красивые фотки в мессенджере, когда менял свои я. Прошла пара месяцев. Как-то выложил в статус фотку с рыбалки. На следующий день она выкладывает клип, трогательный про любовь. Был уверен, что это мне.

(Ну вот под ЗВ уже выросла огромная корона. Он решил, что упустил девушку из-за своей стеснительности. Не напал сразу на нее, около подъезда, не завалил в кусты. Только поэтому она ему отказала. Но жалеет и скучает, соблазняет красивыми фотками и признается в любви посредством клипов)

Было очень приятно, но думал, что должна написать сама первой. Виделись в офисе, была приветливой и улыбалась. Я был вежлив, как обычно.

(Он ждет камбэка, потирает руки в предвкушении, никуда не торопится, чтобы сорвать куш)

Через месяц она улетела в командировку в Германию на месяц. Когда она прилетела написал ей. Спросил о поездке, о стране. На следующий день пишу: «ты мне нравишься, давай попробуем ещё раз». Через день она отвечает «не могу тебе ответить согласием». Я полетел вниз. Через день написал. Молчит.

(Он полетел вниз, то есть корона начала съезжать, но в течение дня корона опять сделала бамс)

Через месяц поехал к ней на вахту по работе. Держал себя в руках, общался по работе. Она иногда долго смотрела в глаза и улыбалась. Вроде спокойно всё прошло. По приезду смотрю, выложила красивую фотку. Пишу очень красивая, она спасибо.

(Опять ему кажется, что фотка — для него. Как будто рядом с симпатичной девчонкой 23 лет нет ни одного существа мужского пола, кроме него. Как интересно мужчины в коронах умудряются не замечать существование других мужчин. Хотя казалось бы, ну как не заметить? Они ведь кругом, некоторые очень большие, многие смотрят недобро, отдельные даже опасны. Но корона всех прячет и остается в мире одно Сокровище с единственным на свете членом)

Она отработала вахту. Я звоню не берёт. Пишу может увидимся. Говорит чтобы не беспокоил её. Я — хорошо, не хочу пожалеть что не попытался. И всё.

(Обратите внимание, как ей хотелось сначала сохранить хорошие отношения с коллегой, а чем дальше, тем менее вежливо и более резко она отвечает. Но ему каждый раз мало. Он умудряется после каждого ответа восстанавливать свою корону и мысль о том, что она хочет быть с ним)

По работе не контактировал без необходимости. Прошло две недели, встретились в офисе. Вечером написал, ты очень красивая, рад что увиделись. Ответа нет.

(Она мечтает, чтобы он отвязался, а он ее радует напоминаниями, что не забывает ее и по-прежнему хочет)

На следующий день она опять пришла в офис. Зачем не знаю, но думал чтобы показаться мне. Больше не писал. Через две недели выложила фотки из Германии, я прокомментировал, она ответила. Чувствую что плыву когда она отвечает, пишу не раздумывая сразу, забрасывая вопросами. Она это замечает, и начинает снова молчать.

Потом пошли праздники. Писал поздравления, один, два, от неё молчание. Третий праздник, выложила красивую фотку на аву. Я думаю, зачем поздравлять, если она не отвечает. Вечером смотрю удалила фотку с авы, пишу где теперь тебя смотреть. Заблокировала меня. Мои мысли — обиделась.

(Липкие мужчины всегда думают, что девушки обижены, не замечать же отвращение к себе)

Через пару недель, поехал к ней по работе на вахту. Смотрю делает вид, что злая. Я хожу спокойно, вежливо по работе общаюсь. Вообще я чувствую себя спокойно когда вижу её рядом. Чувствую что она смягчается, когда я ничего не делаю.

(Он замечает, что она успокаивается, когда он отстает, но выводов, что надо отстать совсем, не делает. Потому что не хочет отлипать, хочет сохранить иллюзию возможных отношений)

На второй день, в спортзале пересеклись. Прохожу мимо её комнаты, смотрю в проёме стоит, выгибается, демонстрирует свои формы, делает вид буд-то что-то высматривает. Меня завлекает подумал я.

(Представьте себе регресс эмпатии. В начале общения он замечал, когда ее интерес падал и ей хотелось его отшить, хотя она молчала об этом и в то время она еще немного сомневалась. А здесь она уже десять раз его категорично отшила, но ему кажется, что она его завлекает формами)

На следующий день уехал. Пишу смс: прости меня за ошибки, не хотел обижать.

(Здесь заметно, насколько глупо вот это «не хотел тебя обидеть»? Даже если вы говорите это тому, кто вас любит, это все равно глупо и сверху. А если тому, кто вас знать не хочет, то вы просто идиот)

Она молчит. Начали ловить друг друга онлайн в ВК. Она молчит. Я сливаюсь.

(Они начали ловить друг друга)

Пытался приглашать она молчала всё время. На попытки поговорить при встрече сказала что есть парень. Потом опять начинали ловить друг друга в онлайн. В таком режиме прошло месяца три.

(Вот ведь хищница. Влюблена уже по уши, но мучает автора и мучает себя)

Потом написал прощальное смс, описал свои ошибки, что опоздал, что очень нравится мне, жаль что так вышло.

(Хорошо, что написал. Потому что вдруг она не в курсе, что нравится этому маньяку, который преследует ее который месяц и житья не дает)

По работе свёл контакты к минимуму, в ВК не заходил. Через месяц зашёл в ВК. Написал по работе через рабочую почту, пожелал хороших выходных. Смотрю открыла профиль в вк. Добавился к ней, начал писать, она молчит как обычно, после какой-то фразы, заблочила меня.

Через неделю встретились в аэропорту, встречали заказчика, я пытаюсь поговорить, говорит прошу тебя отстань от меня. Я хорошо, извини.

После этого отпустило чувство вины. Сейчас вообще с ней не контактирую, в ВК захожу редко.

(Оказывается, все это время автора мучило чувство вины. Обидел он девушку тем, что был слишком стеснительным и не завалил сразу в кусты. И она ему этого простить не может второй год. Видите, на какой абсурд способна корона?)

Прошёл где-то месяц. Съездил на учёбу в Германию. Состояние среднее. Тренировки, работа, режим.

Хотел бы узнать Ваше мнение и комментаторов, где были мои ошибки?

(Вся история, автор, одна большая ошибка. Вы получили отказ и стал преследовать девушку как маньяк. И раздухарились так, что доставали ее долгие месяцы. Запомните эту свою ошибку и если вам говорят «нет», вынимайте из ушей бананы и слушайтесь с первого раза)

Спасибо большое за блог.

Источник: Эволюция

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