Швейцария заявила о неспособности помешать санкциям США против «Северного потока – 2»

22.12.2019, 20:05, Новости дня

Власти Швейцарии критически относятся к экстерриториальным санкциям США против «Северного потока – 2», однако помешать им не могут, заявили в швейцарском МИД. Швейцарская компания Allseas ранее приостановила укладку труб из-за угрозы санкций США.

«Швейцария придерживается критической позиции по отношению к санкциям с экстерриториальным воздействием, но в конечном итоге не может помешать третьим странам. Швейцария приняла к сведению санкции США, введенные в отношении проекта «Северный поток – 2», – передает ТАСС слова официального представителя МИД Тилмана Ренца.

Он отметил, что представители Швейцарии уже давно в контакте с заинтересованными компаниями, однако именно эти фирмы самостоятельно принимают решение о реакции на санкции США.

В субботу президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет, обязав свою администрацию ввести санкции против подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». После этого Allseas объявила о приостановке строительства.

Американское агентство S&P Global Platts Analytics рассказало о вариантах для продолжения строительства трубопровода.

Газета ВЗГЛЯД писала о ситуации со строительством «Северного потока – 2» на фоне новых американских санкций.



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