Эксперты предложили 3 способа, которые помогут оригинально украсить новогоднюю елку

Декорирование ёлки с помощью шаров, гирлянд, игрушек и дождика является уже привычным занятием для каждого человека. Эксперты предложили 3 способа, которые помогут оригинально украсить новогоднюю красавицу и удивят гостей.

Первым вариантом нарядить ёлку нестандартно является стиль «Стимпанк». Основное украшение в нём — механизмы, подобные тем, что использовались в конце XIX века. Однако стоит отметить: в данном стиле используются достаточно тусклые оттенки. Декорировать новогоднюю красавицу можно с помощью тёмно-желтых фонариков, а вместо обычных елочных игрушек использовать шестерёнки, игрушки, сделанные из меди, и различные кованые изделия.

Чтобы приятно удивить гостей, можно создать невидимую елку. Для этого нужно однотонные шары повесить на леске разной длины таким образом, чтобы они образовывали контур новогодней красавицы. Такой способ отлично подойдёт для украшения небольшой квартиры или офиса, когда для установки пышной ёлки просто нет места. В третьем варианте эксперты советуют использовать сушёные фрукты. Их можно просто повесить на ель, а можно сделать из них игрушки или даже гирлянду.

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