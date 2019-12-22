Сын супруги Михайлова Андрей Канчельскис собирается жениться на гречанке Кате Гавелас

22.12.2019, 20:04, Разное

Семья Стаса Михайлова отмечает грандиозное событие. Сын супруги композитора Андрей Канчельскис собирается жениться на гречанке Кате Гавелас
Во время встречи певца с будущей женой, они оба пережили неудачные романы. Избранница Михайлова Инна воспитывала двоих детей от футболиста, а он растил сына Никиту и дочь Дарью. Вопреки всем сложностям влюбленные решили быть вместе. Композитор сразу поладил с пасынком Андреем Канчельскисом-младшим и нашел общий язык с дочерью супруги Екатериной. В окружении пары говорят, что у них прекрасные отношения, а появление на свет общих детей – Иванны и Марии сделало их брак более прочным.

Скоро у Михайловых появится новый повод для торжества, поскольку сын жены исполнителя собирается жениться на своей партнерше Кате Гавелас, с которой они вместе учились в Оксфорде. Об этом молодой человек пояснил подписчикам в Instagram. В комментариях фолловеры поздравили влюбленных и желать им счастья. Канчельскис-младший состоит в отношениях со своей девушкой уже 6 лет. Пара часто показывает подписчикам кадры из различных путешествий.

Похоже, знаменитые родители хорошо приняли избранницу сына, ведь иногда размещают в соцсети совместные фото. Кроме этого, иногда они проводят вместе время на отдыхе.



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