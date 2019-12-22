Сын супруги Михайлова Андрей Канчельскис собирается жениться на гречанке Кате Гавелас

Семья Стаса Михайлова отмечает грандиозное событие. Сын супруги композитора Андрей Канчельскис собирается жениться на гречанке Кате Гавелас

Во время встречи певца с будущей женой, они оба пережили неудачные романы. Избранница Михайлова Инна воспитывала двоих детей от футболиста, а он растил сына Никиту и дочь Дарью. Вопреки всем сложностям влюбленные решили быть вместе. Композитор сразу поладил с пасынком Андреем Канчельскисом-младшим и нашел общий язык с дочерью супруги Екатериной. В окружении пары говорят, что у них прекрасные отношения, а появление на свет общих детей – Иванны и Марии сделало их брак более прочным.

Скоро у Михайловых появится новый повод для торжества, поскольку сын жены исполнителя собирается жениться на своей партнерше Кате Гавелас, с которой они вместе учились в Оксфорде. Об этом молодой человек пояснил подписчикам в Instagram. В комментариях фолловеры поздравили влюбленных и желать им счастья. Канчельскис-младший состоит в отношениях со своей девушкой уже 6 лет. Пара часто показывает подписчикам кадры из различных путешествий.

Похоже, знаменитые родители хорошо приняли избранницу сына, ведь иногда размещают в соцсети совместные фото. Кроме этого, иногда они проводят вместе время на отдыхе.

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