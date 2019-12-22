Алексей Макаров на фоне слухов о дочери Варваре назвал журналистов «дегенератами»

Актёр кино и театра Алексей Макаров, которого гражданская экс-жена Виктория Богатырёва обвиняет в отсутствии поддержки их совместной 9-летней дочери Варвары, впервые прокомментировал ситуацию, обрушив свой гнев на журналистов. Сын актрисы Любови Полищук назвал работников СМИ, затрагивавших данную тему, «дегенератами».

По словам Виктории Богатырёвой, бывший возлюбленный не только вот уже полгода не уделяет время их ребёнку, но и не поддерживает семью материально. Актриса пояснила об этом в студии телешоу «Звёзды сошлись». На первых порах она много плакала из-за ухода из семьи Алексея Макарова, но теперь приняла всё, как есть.

«Дочь понимает, что папа где-то есть, что он работает. Но они уже давно не виделись», – пояснила Виктория Богатырёва, добавив, что с весны она не получает от бывшего гражданского мужа финансовой помощи.

Алексей Макаров не согласен с обвинениями экс-избранницы, но в преувеличении информации он обвинил именно журналистов, которые являясь, по его словам, «дегенератами», перепечатывают друг у друга разные неправдивые слухи, тогда как их первоисточники — это различные паблики соцсетей.

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