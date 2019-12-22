Мнение: Сбербанк дарит 2 тысячи рублей на карточку Я уже получила Научить тебя?

Мы тут с вами отдыхаем от трудов праведных, а мошенники не дремлют, работают в поте лица.

Ща приходит в "Одноклассниках" сообщение:

— Привет! Как дела у тебя?

Ты слышала о новой новости (масло масляное )) ) Сбербанка?

— Привет! Не слышала, — настораживаюсь я.

— У них юбилей

И они дарят

2000 рублей на карточку

я уже получила деньги (пунктуация этих умников сохранена)

Лезу смотреть странички, как там дела обстоят, в догонку следующие сообщения:

— если хочешь тебя тоже

научу? — Далее настойчиво, — научить тебя?

Задаю контрольный вопрос. И все. Меня вносят в черный список. Поняли, что вычислены.

Вышла я на хозяйку настоящей странички, предупредила через других.

Но ведь не все такие скептики как я )) Кто-то ведь и поведется.

А те процветают, и ловить их никто не собирается.

Источник: Достало

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