Мнение: Сбербанк дарит 2 тысячи рублей на карточку Я уже получила Научить тебя?

Мы тут с вами отдыхаем от трудов праведных, а мошенники не дремлют, работают в поте лица.
Ща приходит в "Одноклассниках" сообщение:
— Привет! Как дела у тебя?
Ты слышала о новой новости (масло масляное )) ) Сбербанка?
— Привет! Не слышала, — настораживаюсь я.
— У них юбилей
И они дарят
2000 рублей на карточку
я уже получила деньги (пунктуация этих умников сохранена)
Лезу смотреть странички, как там дела обстоят, в догонку следующие сообщения:
— если хочешь тебя тоже
научу? — Далее настойчиво, — научить тебя?
Задаю контрольный вопрос. И все. Меня вносят в черный список. Поняли, что вычислены.
Вышла я на хозяйку настоящей странички, предупредила через других.
Но ведь не все такие скептики как я )) Кто-то ведь и поведется.
А те процветают, и ловить их никто не собирается.
Источник: Достало
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