Мнение: Сбербанк дарит 2 тысячи рублей на карточку Я уже получила Научить тебя?

22.12.2019, 20:02, Разное

Мы тут с вами отдыхаем от трудов праведных, а мошенники не дремлют, работают в поте лица.
Ща приходит в "Одноклассниках" сообщение:
— Привет! Как дела у тебя?
  Ты слышала о новой новости (масло масляное )) ) Сбербанка?
— Привет! Не слышала, — настораживаюсь я.

— У них юбилей
  И они дарят
  2000 рублей на карточку
  я уже получила деньги  (пунктуация этих умников сохранена)

Лезу смотреть странички, как там дела обстоят, в догонку следующие сообщения:
— если хочешь тебя тоже
  научу? — Далее настойчиво, — научить тебя?

Задаю контрольный вопрос. И все. Меня вносят в черный список. Поняли, что вычислены.
Вышла я на хозяйку настоящей странички, предупредила через других.
Но ведь не все такие скептики как я )) Кто-то ведь и поведется.
А те процветают, и ловить их никто не собирается.

Источник: Достало



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