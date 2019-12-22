В Китае начаты испытания боевого беспилотного катера JARI-USV. Об этом сообщает naked-science.

Благодаря модульной схеме катер может решать широкий спектр задач. Эксперты считают, что ввод в строй таких кораблей позволит существенно повысить боевой потенциал Военно-морских сил КНР. Как сообщил блог bmpd, КНР начала тесты перспективного боевого беспилотного катера.

Корабль JARI-USV разработали специалисты 702-го и 716-го НИИ Китайской государственной судостроительной корпорации (China Shipbuilding Industry Corporation).

Длина JARI-USV составляет 15 метров, водоизмещение — 20 тонн, скорость может достигать 42 узлов (77 км в час). Дальность автономного плавания — 500 морских миль (926 километров).

Катер имеет электрооптический датчик, установленный в верхней части надстройки. Также он получил радар с фазированной решеткой и гидролокатор.

Относительно небольшие размеры ограничивают боевые возможности JARI-USV. На помощь должна прийти модульная концепция, позволяющая применять широкий спектр вооружений в зависимости от того, какую задачу ему поставили.

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