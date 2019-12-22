Битому неймется

Итак в первом тайме Трампа подвергли импичменту в палате представителей Конгресса США. Это всего лишь третий случай импичмента и вероятно наиболее серьезный. Впервые за 250 лет истории американской демократической системы правления президент был подвергнут этой процедуре в течение первого 4-х летнего срока.

Пока в цирке антракт после первого тайма (т.е. отделения) импичмента, публику, что не в буфете, а с собой принесла, продолжают развлекать пара клоунов — рыжий и зеленый.

Особенно старается рыжий. Как бульдог он вцепился зеленому в ухо и таскает его по манежу не отпуская ни на миг. А зеленый, руки которого заняты в этой потасовке, тем не менее чем-то незаметно наигрывает по роялю:”Все хорошо прекрасная маркиза….”.

Так из-за чего весь этот сыр-бор. Оказывается что хотя бюджет правительства США 2020 года (в котором 250 млн снова предусмотрено на помощь Украине) и подписан, этот маленький пунктик на 0,018% всей суммы бюджета чуть было не вызвал очередное закрытие правительства США.

Напомним читателям, что после выборов 2018 года, когда демократы получили большинство в Конгрессе, они перехватили власть и сразу возник кризис. Трамп из-за отсутствия финансирования на стену на границе с Мексикой отказывался подписывать бюджет 2019 года и все федеральные программы остались без финансирования, а сотрудники без зарплаты.

Поэтому в попытке предотвратить повторную попытку шантажа Украины в проекте бюджета 2020 было записано, что выделение средств на помощь Украине должно было быть “немедленным”, т.е. в течение 45 дней.

И вот рыжий снова взбрыкнул и через посредников пообещал вето бюджета, если формулировка о 45 днях не будет изъята из текста в числе нескольких других поправок. Якобы это было незаконным ограничением власти президента.

В конце-концов демократы во главе с Нэнси Пелози были вынуждены пойти на уступки и ограничения по времени предоставления помощи исчезли из текста.

В противном случае правительство должно было прекратить функционировать именно в тот момент, когда Демократы собирались подвергнуть президента импичменту.

Якобы возражения Белого Дома были против самого принципа права президента распоряжаться бюджетом и что Конгресс начал диктовать свои условия президенту там, где этого раньше не было.

А не ввиду того, что речь шла о предоставлении помощи Украине. Пока же Демократы решили не связываться и даже попытались преуменьшить как разногласия по этому поводу так и роль Нэнси Пелози в этом процессе.

Но стреляных воробьев на мякине не проведешь. Примечательны в этом контексте комментарии американских читателей.

Вот, например, один пишет: ”Трамп никогда не откажется от возможности шантажа украинцев задержкой военной помощи. Он может это сделать снова хоть на следующей неделе. Ведь шантаж это его единственное оружие, когда дипломатия основанная на оскорблениях не работает”.

Не в бровь, а в глаз……всем якобы радеющим за Украину симпатикам Трампа.

Ему ведь сам Путин сказал, что это Украина вмешивалась в выборы 2016 года, а потому считать вместе со всеми, кто в цирк не ходит, что это была Россия, нет никакого резона.

Путин ведь уже более 20 лет у власти — значит голова….Ему Трампу бы только на новый срок избраться, а там всем мало не покажется и зеленым тоже. Ещё не такое споют.

Линия Обороны

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