Свинарчуки уже не опасны

И тихо-незаметно прошла новость о том, что с подозреваемого Олега Гладковского сняли браслет. Суд решил, что он не убежит, он хороший.
Не такой хороший, как Портнов и Ефремов, с которых не браслеты поснимали, а вообще обвинения.
Но и не такой страшный злодей, как детский кардиохирург.
И не такой опасный, как Юрий Грымчак, который по-любому в чём-то виноват, только следствие пока не решило, в чём именно.
Меня же, однако, интересует другое.
А где все эти нацжоны с плюшевыми хрюшками и забойными слоганами?
Ну, “Свинарчуків за грати!”, вот это всё?
Где журнализды-расследователи на лихом коне?
Где всё то, что давило, играло, мерцало – а также визжало, кудахтало, рычало и топало сапожищами?
Да, вопрос, конечно, риторический.
Гладковский сделал своё дело – Гладковский может выходить.
Меж тем, есть немало людей, убеждённых, что именно “дело Свинарчуков” не позволило Порошенко переизбраться на второй срок.
И хотя всё не совсем так, без этой истории электоральный разрыв на президентских выборах был бы куда меньше.
А вообще, пример весьма поучительный.
Примерно такой же информационной субстанцией коричневого цвета украинцев потчевали все пять лет и продолжают даже сейчас.
“Панамские бумаги”, “Мальдивский отпуск”, “Липецкая фабрика” – названия были разные, но качество, вкус и запах конечного продукта неизменны.
Daniel Tchikin
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новым мэром Абакана избран кандидат от «Единой России» Алексей Лемин, сообщила территориальная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов. Замглавы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Лемин набрал 87,16% голосов избирателей, передает РИА «Новости». Житель Красноярского края Михаил Молчанов (ЛДПР) набрал 5,08%. Самовыдвиженцы Иван Аксенов и Василий Мельцер получили 3,03% и 2,63% голосов соответственно. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Власти Украины решили уволить занимавшегося делом Байдена прокурора / 5 ноября
- Трамп заявил, что может приехать в Москву на празднование 75-летия Победы / 8 ноября
- Перенесший инсульт Носков дал концерт «Живой» / 16 декабря
- Суд обязал бывшего адвоката Белого дома свидетельствовать по делу об импичменте Трампа / 26 ноября
- Реальная зарплата украинцев превысила докризисные доходы на 18% – Минэкономразвития / 28 ноября
- В ТЦ на северо-востоке Москвы мужчину ранили ножом в грудь / 27 октября
- СБУ предупредила незаконный сбыт за границу янтаря на почти 6 млн грн / 16 ноября
- Синоптик опроверг информацию о торнадо в Москве / 16 ноября