Свинарчуки уже не опасны

И тихо-незаметно прошла новость о том, что с подозреваемого Олега Гладковского сняли браслет. Суд решил, что он не убежит, он хороший.

Не такой хороший, как Портнов и Ефремов, с которых не браслеты поснимали, а вообще обвинения.

Но и не такой страшный злодей, как детский кардиохирург.

И не такой опасный, как Юрий Грымчак, который по-любому в чём-то виноват, только следствие пока не решило, в чём именно.

Меня же, однако, интересует другое.

А где все эти нацжоны с плюшевыми хрюшками и забойными слоганами?

Ну, “Свинарчуків за грати!”, вот это всё?

Где журнализды-расследователи на лихом коне?

Где всё то, что давило, играло, мерцало – а также визжало, кудахтало, рычало и топало сапожищами?

Да, вопрос, конечно, риторический.

Гладковский сделал своё дело – Гладковский может выходить.

Меж тем, есть немало людей, убеждённых, что именно “дело Свинарчуков” не позволило Порошенко переизбраться на второй срок.

И хотя всё не совсем так, без этой истории электоральный разрыв на президентских выборах был бы куда меньше.

А вообще, пример весьма поучительный.

Примерно такой же информационной субстанцией коричневого цвета украинцев потчевали все пять лет и продолжают даже сейчас.

“Панамские бумаги”, “Мальдивский отпуск”, “Липецкая фабрика” – названия были разные, но качество, вкус и запах конечного продукта неизменны.

Daniel Tchikin

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