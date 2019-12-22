Мнение: Наступление в Идлибе. 22.12.2019

Развивавшееся в течение этой недели наступление САА в Идлибе в последние дни значительно ускорилось.

Несмотря на сопротивление "Ан-Нусры" и связанных с ней террористических группировок, САА при поддержке России фактически взломала фронт в юго-восточном Идлибе и добилась освобождения более десятка населенных пунктов и значительной территории.

Цели САА вполне понятны — продвинуться через сельскую местность в юго-восточном Идлибе к трассе Хама-Алеппо и по возможности взять ее под контроль. Основным препятствием тут служит скорее не сам фронт боевиков, а позиция Турции, которая всячески пытается тормозить любые наступательные операции САА в Идлибе. Но в данном случае у сирийцев очевидно есть гарантии из Москвы, что наступление с существенными целями возможно и политический фактор на данном этапе не помешает.

Наступление по характеру напоминает летние бои на Эль-Латаминском выступе. Позиции боевиков, их штабы, склады и коммуникации, подвергаются интенсивным многодневным бомбардировкам, а передний край сминается огневым валом из тяжелой артиллерии и РСЗО, в после чего штурмовые группы "Тигров" и других частей САА (как правило это части "Республиканской Гвардии" и силы 5-го корпуса) начинают атаку разрушенных позиций (зачастую под утро) или зачистку населенных пунктов. Использование этой тактики облегчается тем, что в отличие от Эль-Латаминского выступа, позиции боевиков тут не столь прочны, а рельеф местности облегчает реализацию превосходства САА в бронетехнике и авиации. Поэтому, после длительного огневого воздействия и сковывающих боев, боевики постепенно отходят к трассе, оставляя каждый день по несколько населенных пунктов. Придерживаясь этой тактики, российские военные советники и командование сирийцев минимизируют собственные потери в людях и технике, в то время как потери боевиков в результате постоянного огневого воздействия на всю глубину обороны носят существенный характер (отсюда и стенания в западной прессе про "ужасы российских бомбардировок — они всегда начинаются, когда фронт боевиков начинает крошиться).

В результате, САА уже сегодня утром охватила Сирман, где находится турецкий обсервационный пункт. Маловероятно, что город будут немедленно штурмовать. Скорее всего будет проводиться операция на окружение, где боевикам оставят узкий коридор для выхода, чтобы избежать последующих уличных боев. После освобождения города, турок скорее всего просто блокируют, как это сделано в Мореке, где турки еще с начала осени сидят исключительно из чувства упрямства, хотя никакого значения это сидение уже не имеет. Для турок отступить, значит потерять престиж, поэтому и упираются, покуда фронт вокруг таких обсервационных пунктов рушится.

После освобождения Сирмана, задача САА осложнится, так как ближе к трассе, местность становится холмистой (хотя и там не так много оборудованных долговременных оборонительных позиций) и там боевики смогут более упорно цепляться за прилегающие к трассе поселки, плюс близость Маарат-ан-Нумана несколько облегчит подтягивание подкреплений, хотя авиаудары в районе города и по целям на трассе, серьезно затрудняют для боевиков маневр резервами.

Само собой наступление активно поддерживается Россией. Интенсивность авиаударов ВКС РФ в юго-западном Идлибе сравнима с той работой, которая проделывалась при разгроме боевиков на Эль-Латаминском выступе. При этом отмечается использование штурмовиков Су-25 для непосредственной поддержки наступающих сирийских войск. Бомбардировки по тылам боевиков осуществляется и днем и ночью. Также отмечается работа российских военных советников и ССО. Свежие поставки "Сирийского экспресса" позволили сирийцам насытить боевые порядки техникой, компенсировав потери летней кампании. У боевиков такой возможности нет, поэтому контратаки "Ан-Нусры" поддерживаются в лучшем случае парой танков и БМП. Больших бронегрупп пока не выявлено, хотя в северном Идлибе у "Ан-Нусры" еще есть порядка 20-25 танков и различные ББМ.

Источник: Colonel Cassad

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