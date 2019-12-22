Спортивные федерации Украины обратились к Зеленскому из-за прекращения финансирования

Президенты нескольких крупных спортивных федераций Украины обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с тем, что государство прекратило финансировать их деятельность.
В письме говорится, что подготовка к Олимпиаде-2020 вышла на завершающую стадию, однако оно под угрозой из-за отсутствия финансирования, информирует «Страна».
«Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии и путевки на другие главные международные соревнования – чемпионаты мира и Европы. От того, будет ли выделено запланированное государственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в т.ч. на ХХХI летних Олимпийских играх в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва», – говорится в обращении федерации легкой атлетики.
Уже сейчас у спортивных федераций Украины, как утверждается, возникла задолженность за услуги, в связи с чем спортсменам приходится отменять сборы.
Федерации считают, что прекращение финансирования в этот период «разрушает все усилия», потраченные на подготовку к Играм.
До этого украинские легкоатлеты заявили, что отменяют подготовку к Олимпиаде в Токио в связи с сокращением финансирования.
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