На большом воздушном шаре: Кара Делевинь устроила своей возлюбленной незабываемый уикенд

18 декабря звезде «Милых обманщиц» и возлюбленной Кары Делевинь Эшли Бенсон исполнилось 30. В соцсетях Кара поздравила ее трогательным постом в Instagram и серией нежных снимков — редкие откровения от модели, которая не привыкла афишировать свои отношения. Однако на этом сюрпризы не закончились. В качестве подарка Кара устроила для своей девушки романтическую поездку в Марокко.

Марокко всегда было местом, которое я хотела посетить. У меня было много страхов, но в итоге я согласилась на это неожиданное приключение вместе с моим лучшим другом. Хочу сказать, что я не могла мечтать ни о чем большем. Люблю тебя, Кара. Спасибо,что сделала мой день рождения незабываемым, —

подписала Эшли серию снимков.

На них запечатлены самые яркие моменты поездки: завтрак на воздушном шаре, поездка на дюнном баги и парные мехенди, которые сделали себе девушки у традиционно одетых туземцев.

Напомним, свои отношения Кара Делевинь и Эшли Бенсон обнародовали летом 2019 года: 14 июня Кара призналась в своих чувствах, опубликовав в Instagram видео их поцелуя с Эшли, а 17 июня на концерте TrevorLIVE Gala публично рассказала о романе с актрисой, заявив, что они вместе уже год. После СМИ активно начали писать про помолвку звезд, а позже и про их тайную свадьбу. Якобы Кара Делевинь и Эшли Бенсон устроили церемонию в Лас-Вегасе, потратив на нее всего 245 фунтов стерлингов (это меньше 20 тысяч рублей), а гостями на празднике стал избранный круг близких и друзей — Шарлиз Терон, братья Джонас, Софи Тернер и другие. Слухи не подтвердились, и отношения Делевинь с Бенсон по-прежнему официально не зарегистрированы.

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