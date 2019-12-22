Нюша впервые показала дочь и обнародовала ее имя: «Знакомьтесь — Симба Сивова»

Нюша, впервые ставшая мамой в ноябре 2018-го, в течение года скрывала лицо своей дочери от общественности и не сообщала поклонникам ее имя. Представить маленькую Симбу миру певица и ее муж, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов доверили HELLO!. Семья приняла участие в яркой съемке для последнего в уходящем году номера издания, который выйдет завтра, 23 декабря.

В интервью, сопровождающем эксклюзивную фотосессию, Нюша объяснила, почему они с Игорем выбрали для дочки столь необычное имя, а также дала весьма жизненные советы исходя из собственного опыта: как построить крепкий брак, как избежать послеродовой депрессии, как находить баланс между работой и семьей. А Игорь специально для HELLO! написал авторскую колонку — очень искреннее и незаурядное признание в любви своей жене.

Нюша и ее дочь Симба на обложке HELLO!Среди других героев и материалов номера:

*Кети Топурия, пригласившая нас в свой украшенный к Новому году загородный дом и рассказавшая о подросшей дочери Оливии, а также о своем избраннике — бизнесмене и главе российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льве Деньгове, отношения с которым у певицы начались в этом году;

*Таисия Вилкова и ее взгляд на личное счастье, светскую жизнь и знаки судьбы;

*Большой гороскоп на 2020 год для всех знаков Зодиака по линии «любовь-здоровье-деньги»;

*Афиша главных развлекательных событий Москвы, в которых можно принять участие в Новый год и январские каникулы;

*Рецепт рождественского «Полена»;

*Обзор самых эффективных beauty-приемов по приведению себя в божеский вид после праздников;

*Продолжение конкурса «Самые стильные в России» и многое другое.

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