«Он присутствует»: Влад Кадони сделал признание о сексе с ведущей шоу «Дом-2»

В свои 33 года звезда телестройки еще не женат. Оказывается, он

дважды делал своим избранницам предложение руки и сердца, но девушки Владу

Кадони отказывали.

«Страшно будет узнать, что я хронический неудачник, поэтому пока

не готов на третью попытку», – цитирует ведущего шоу «Дом-2» Starhit.ru. Он признался, что не прочь был бы иметь секс с соведущей

по проекту – певицей Ольгой Орловой. «В фантазиях или в реальности? В чем-то

есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует», – заинтриговал

Влад Кадони.

В свое время ходили слухи, что

ведущий шоу «Дом-2» увеличил свой половой орган. Оказывается, это действительно

были лишь домыслы. «Это была очень большая и яркая профанация с целью

хайпа и личного тиражирования… На самом деле никто не взялся бы за такую

операцию – он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить», —

посмеялся над собой Влад Кадони.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 12 Дек 2019 в 9:27 PST

Он признался, что несмотря на мистический флер, окружающий его фигуру,

является обычным среднестатистическим мужчиной.

«Я натурал, но не кобель», – заявил ведущий шоу «Дом-2». В

настоящее время, после разрыва многолетних отношений, Влад Кадони живет один, с

двумя кошками.

Также звезда

телестройки признался, что своих недоброжелателей в лицо он не знает. А все спорные вопросы старается решать

исключительно в словесном или законном поле. «Избегаю конфликтов. Оставаться

человеком в любой ситуации – для меня задача номер один», – поделился Влад Кадони.

Говоря о родителях,

ведущий шоу «Дом-2» отметил, что отец умер еще до его рождения. Мама знаменитости выходила замуж четыре

раза. Кадони – пятая фамилия Влада. «Она в паспорте и во всех документах.

Ни одну из предыдущих четырех я никогда не воспринимал как свою», – рассказал

шоумен.

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