«Он присутствует»: Влад Кадони сделал признание о сексе с ведущей шоу «Дом-2»

В свои 33 года звезда телестройки еще не женат. Оказывается, он
дважды делал своим избранницам предложение руки и сердца, но девушки Владу
Кадони отказывали.
«Страшно будет узнать, что я хронический неудачник, поэтому пока
не готов на третью попытку», – цитирует ведущего шоу «Дом-2» Starhit.ru. Он признался, что не прочь был бы иметь секс с соведущей
по проекту – певицей Ольгой Орловой. «В фантазиях или в реальности? В чем-то
есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует», – заинтриговал
Влад Кадони.
В свое время ходили слухи, что
ведущий шоу «Дом-2» увеличил свой половой орган. Оказывается, это действительно
были лишь домыслы. «Это была очень большая и яркая профанация с целью
хайпа и личного тиражирования… На самом деле никто не взялся бы за такую
операцию – он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить», —
посмеялся над собой Влад Кадони.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Он признался, что несмотря на мистический флер, окружающий его фигуру,
является обычным среднестатистическим мужчиной.
«Я натурал, но не кобель», – заявил ведущий шоу «Дом-2». В
настоящее время, после разрыва многолетних отношений, Влад Кадони живет один, с
двумя кошками.
Также звезда
телестройки признался, что своих недоброжелателей в лицо он не знает. А все спорные вопросы старается решать
исключительно в словесном или законном поле. «Избегаю конфликтов. Оставаться
человеком в любой ситуации – для меня задача номер один», – поделился Влад Кадони.
Говоря о родителях,
ведущий шоу «Дом-2» отметил, что отец умер еще до его рождения. Мама знаменитости выходила замуж четыре
раза. Кадони – пятая фамилия Влада. «Она в паспорте и во всех документах.
Ни одну из предыдущих четырех я никогда не воспринимал как свою», – рассказал
шоумен.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новым мэром Абакана избран кандидат от «Единой России» Алексей Лемин, сообщила территориальная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов. Замглавы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Лемин набрал 87,16% голосов избирателей, передает РИА «Новости». Житель Красноярского края Михаил Молчанов (ЛДПР) набрал 5,08%. Самовыдвиженцы Иван Аксенов и Василий Мельцер получили 3,03% и 2,63% голосов соответственно. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Путин пообещал стремиться к заключению соглашения с Украиной по газу / 20 декабря
- МИД Украины высказался о двусторонней встрече Путина и Зеленского / 14 ноября
- Guardian — Болсонару обвинил Ди Каприо в пособничестве поджигателям лесов Амазонии / 30 ноября
- Новейший российский вертолет решили оснастить канадскими двигателями / 17 ноября
- Беглов обозначил сроки готовности Петербурга к зиме / 13 ноября
- Минздрав раскрыл новые сроки изменения правил медосмотра для водителей / 25 ноября
- Арахамия заявил, что Скороход неоднократно предлагала депутатам «денежную материальную помощь» / 14 ноября
- Британский парламент одобрил законопроект о Brexit / 20 декабря