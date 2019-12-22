«Он присутствует»: Влад Кадони сделал признание о сексе с ведущей шоу «Дом-2»

22.12.2019, 19:42, Разное

В свои 33 года звезда телестройки еще не женат. Оказывается, он
дважды делал своим избранницам предложение руки и сердца, но девушки Владу
Кадони отказывали.

«Страшно будет узнать, что я хронический неудачник, поэтому пока
не готов на третью попытку», – цитирует ведущего шоу «Дом-2» Starhit.ru. Он признался, что не прочь был бы иметь секс с соведущей
по проекту – певицей Ольгой Орловой. «В фантазиях или в реальности? В чем-то
есть, в чем-то нет. Думайте сами, где именно он присутствует», – заинтриговал
Влад Кадони.

В свое время ходили слухи, что
ведущий шоу «Дом-2» увеличил свой половой орган. Оказывается, это действительно
были лишь домыслы. «Это была очень большая и яркая профанация с целью

хайпа и личного тиражирования… На самом деле никто не взялся бы за такую
операцию – он настолько маленький, что к нему невозможно ничего пришить», —
посмеялся над собой Влад Кадони.

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Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 12 Дек 2019 в 9:27 PST

Он признался, что несмотря на мистический флер, окружающий его фигуру,
является обычным среднестатистическим мужчиной.
«Я натурал, но не кобель», – заявил ведущий шоу «Дом-2». В
настоящее время, после разрыва многолетних отношений, Влад Кадони живет один, с
двумя кошками.

Также звезда
телестройки признался, что своих недоброжелателей в лицо он не знает. А все спорные вопросы старается решать
исключительно в словесном или законном поле. «Избегаю конфликтов. Оставаться
человеком в любой ситуации – для меня задача номер один», – поделился Влад Кадони.

Говоря о родителях,
ведущий шоу «Дом-2» отметил, что отец умер еще до его рождения. Мама знаменитости выходила замуж четыре
раза. Кадони – пятая фамилия Влада. «Она в паспорте и во всех документах.
Ни одну из предыдущих четырех я никогда не воспринимал как свою», – рассказал
шоумен.



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