На Донбассе 22 декабря погиб украинский военный

На Донбассе 22 декабря в результате обстрелов погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Еще один военнослужащий получил ранения.

«В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз», — говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции украинской армии из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны договорились до конца года согласовать полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия на Донбассе и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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