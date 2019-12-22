Трамп объявил о создании космических войск США

22.12.2019, 19:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, подписывая закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 финансовый год, создал новый род американских войск – Космические силы США, информирует пресс-служба Белого дома. 

«С моей подписью сегодня вы станете свидетелями рождения Космических сил, и это будет теперь официально шестая ветвь Вооруженных сил Соединенных Штатов. Это очень важный момент, потому что космос – это новейшая сфера военных действий в мире. На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности американское превосходство в космосе абсолютно жизненно необходимо», – сказал Трамп. 

Он считает, что создание нового рода войск поможет США сдерживать агрессию и контролировать «предельно высокие позиции». 

Как сообщает The Hill, Трамп сказал, что назначит командующим новыми войсками генерала Джона Реймонда, который сейчас возглавляет комическое командование. В состав Космических войск переведут до 15 тыс. военнослужащих ВВС США. В оборонном бюджете на 2020 год заложено $40 млн на финасирование Космических войск, хотя Белый дом запросил для этого более $72 млн, отмечает Space News. 

Весь объем оборонного бюджета составляет $738 млрд. 

Космические силы США – первый новый род воск США, созданный после 1947 года, сообщает CNN.

В марте 2018-го Трамп заявил о необходимости создания космических сил, в июне глава Белого дома поручил министерству обороны начать создание отдельного, шестого рода войск в составе вооруженных сил США.

В августе 2018-го вице-президент Майк Пенс официально объявил о начале создания нового рода войск. В феврале 2019-го Трамп утвердил план создания космических сил США

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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