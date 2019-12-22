Появился подозреваемый в убийстве дорожных рабочих в Новой Москве

22.12.2019, 19:37, Новости дня

Мужчину и женщину, тела которых нашли в колодце в Новой Москве, предположительно, задавил и сбросил в канализационный люк тракторист, сообщают СМИ.

Тракторист, как предполагается, сбил дорожных рабочих, после чего решил сбросить их тела в колодец, чтобы скрыть преступление. Позже его сменил другой тракторист, информирует РЕН-ТВ.

Мужчину сейчас опрашивают, также осмотрен ковш трактора.

Ранее сообщалось, что в одном из канализационных люков в Новой Москве нашли тела двух рабочих – уборщиков дорожной службы. Утром они не сдали свою смену, после чего начались их поиски.



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