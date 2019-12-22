Появился подозреваемый в убийстве дорожных рабочих в Новой Москве

Мужчину и женщину, тела которых нашли в колодце в Новой Москве, предположительно, задавил и сбросил в канализационный люк тракторист, сообщают СМИ.

Тракторист, как предполагается, сбил дорожных рабочих, после чего решил сбросить их тела в колодец, чтобы скрыть преступление. Позже его сменил другой тракторист, информирует РЕН-ТВ.

Мужчину сейчас опрашивают, также осмотрен ковш трактора.

Ранее сообщалось, что в одном из канализационных люков в Новой Москве нашли тела двух рабочих – уборщиков дорожной службы. Утром они не сдали свою смену, после чего начались их поиски.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новым мэром Абакана избран кандидат от «Единой России» Алексей Лемин, сообщила территориальная избирательная комиссия по итогам обработки 100% протоколов. Замглавы Абакана по вопросам градостроительства, архитектуры и землеустройства Лемин набрал 87,16% голосов избирателей, передает РИА «Новости». Житель Красноярского края Михаил Молчанов (ЛДПР) набрал 5,08%. Самовыдвиженцы Иван Аксенов и Василий Мельцер получили 3,03% и 2,63% голосов соответственно. […]