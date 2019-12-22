Наука: Почему не получается создать универсальную вакцину от гриппа

Недоверие к противогриппозной вакцинации, кроме обычных «аргументов» анитпрививочников, подогревается еще тем, что от гриппа невозможно привиться один раз за много лет — в отличие от многих других заболеваний.

Ежегодность этой процедуры порождает как недоверие к эффективности вакцины, так и различные конспирологические теории о заговоре фарм-компаний с чиновниками и «убийцами в белых халатах».

Необходимость каждый новый сезон гриппа встречать со свежей прививкой в реальности объясняется обилием штаммов этого вируса и его изменчивостью. Вирус гриппа постоянно развивается, поэтому прошлогодний иммунный ответ может не сработать в этом году.

Лимфоузел мыши спустя шесть недель после вирусной инфекции. Видны B-лимфоциты в герминативных узлах, меченные флуоресцентными метками разного цвета.

В новой статье, вышедшей в Cell, ученые из Университета Рокфеллера показывают, почему сейчас не получается просто взять и создать «вакцину общего назначения» от всех видов гриппа разом — и как это может измениться в будущем. По данным работы, одна из проблем — способ, которым иммунитет реагирует на вирус или вакцину от него. Иммунная система не сохраняет «память» о предыдущих версиях вируса, а развивает свой ответ на каждый новый штамм с нуля, используя свежие иммунные клетки.

Человеческий В-лимфоцит под электронным сканирующим микроскопом

«Если мы сможем выяснить, как помочь иммунной системе опираться на то, что она уже выучила, мы могли бы разработать более эффективные вакцины для быстроразвивающихся вирусов, таких как грипп, или ВИЧ, или гепатит С», — объясняет автор работы Габриэль Д. Виктора.

Команда исследовала, как иммунные клетки модельных животных (мышей) реагировали на первое и повторное воздействие вакцины против гриппа. В частности, они отследили поведение В-клеток. Это лейкоциты, которые выделяют антитела — белки, атакующие вирусы или помечающие их для атаки другими специализированными клетками. При инфекции или вакцинации В-клетки направляются в так называемые герминативные или зародышевые центры в лимфатических узлах. Это место, где они приобретают или меняют специализацию, необходимую для адресного нападения на конкретного врага, переключая классы антител.

«Зародышевый центр похож на учебный лагерь, — приводит пример Виктора. — Они попадают туда очень плохими, а выходят оттуда очень хорошими, высвобождая лучшие антитела, которые более тесно связываются с их целями». Эти обученные В-клетки становятся клеточной памятью иммунной системы и могут выделять антитела, которые прикрепляются к одной части вируса.

Возвращение более «опытных» B-лимфоцитов в зародышевые центры позволило бы получить иммунные клетки более широкого спектра действия.

В идеале эти B-клетки возвращаются в зародышевые центры в следующий раз, когда организм сталкивается с вирусом или вакциной, и вырабатывают еще более сложные антитела, чтобы еще лучше нацелиться на несколько иную версию вируса, в итоге становясь способными продуцировать широко нейтрализующие антитела, от которых ни одна модификация вируса не сможет сбежать. И это то, что нужно исследователям для создания универсальной вакцины.

В случае с инфицированием вирусом гриппа или вакцинацией от него этого не происходит. Ученые генетически маркировали зародышевые центры мышей флуоресцентными метками во время первой вакцинации, чтобы увидеть миграцию побывавших там В-клеток при повторном введении вакцины. Оказалось, более 90% В-клеток, пришедших в зародышевые центры, во второй раз были немеченными — то есть необученными новичками. Генетический анализ также показал, что эти клетки не прошли мутации, которую обычно испытывают В-клетки зародышевого центра, то есть тоже подтвердил, что они оказались там впервые.

Почему «ветераны учебного лагеря» не вернулись, несмотря на то, что многие из них способны связываться с вирусом, и почему возвращение во второй раз зарезервировано только для нескольких выбранных B-ячеек — важнейшие вопросы.

Если ученые в последующих работах обнаружат такие же результаты для людей, как и для мышей, и если будет найден ответ, то, возможно, они обнаружат способ обойти эти «узкие места» и найти долгоиграющие и эффективные рецепты вакцин от вирусов гриппа и других, совсем неподвластных сегодня вакцинации вирусов, таких как ВИЧ.

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